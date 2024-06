Segurança Cidadã realiza 23 atendimentos por dia entre janeiro e abril

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã apresentou na última terça-feira (18/06), durante audiência pública realizada pela Câmara de Vereadores, o balanço de atividades da pasta referente ao primeiro quadrimestre deste ano, que garantiu uma média de 23 atendimentos por dia e um total de 2.801 ocorrências verificadas, representando um aumento de 38,87% em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi de 2.017. Os dados foram compartilhados pelo titular da pasta, Afrânio Evaristo da Silva, que reforçou a atuação da operação “Escola Segura”, responsável por 3.167 rondas nas unidades educacionais no município, um aumento de 324,5% em relação ao primeiro quadrimestre de 2023, que fechou o período em 746.

A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública, Rogério Castilho, e contou com a participação dos vereadores Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus; Artur Takayama; Pedro Ishi; Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; e Antonio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado.

As informações demonstradas no Legislativo municipal abordaram, entre outros assuntos, os resultados do trabalho da Guarda Civil Municipal (GCM), que incluíram a identificação de indivíduos suspeitos de crimes nas vias da cidade. Entre janeiro e abril, foram efetuadas 53 prisões em flagrante relacionadas ao tráfico de drogas, captura de foragidos e ocorrências ligadas a furto, roubo e receptação. No período, foram retiradas das ruas 21,7 quilos de entorpecentes, totalizando 14.245 invólucros, e R$ 7.536 recolhidos dos suspeitos de tráfico e enviados à Polícia Civil. Neste contexto, foi enfatizado o trabalho que é desenvolvido junto às crianças das escolas municipais, por meio do Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), que formou 485 alunos em quatro meses.

Durante a audiência, também foi ressaltada a atuação da GCM para proteção das mulheres, que garantiu o monitoramento de 191 munícipes, atendimento a 33 ocorrências de violência doméstica, verificação de 16 casos de descumprimento de medida protetiva e prisão de nove indivíduos. A atuação para esta e outras finalidades contou com o suporte da Central de Segurança Integrada (CSI) Lubnan Mohamed Ghazal, localizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, que foi responsável por 585 atendimentos nos primeiros quatro meses do ano, representando um aumento de 172% em relação ao mesmo período do ano passado.

A secretaria ainda contabilizou 117 ocorrências ambientais e 367 atendimentos feitos pela Defesa Civil, como vistoria de áreas em situação de risco. Também foram registrados 319 atendimentos de perturbação de sossego, que resultaram em multas para 14 estabelecimentos e o fechamento de três locais, além da apreensão de 41 motos e localização de 42 automóveis.

Com relação à estrutura de trabalho, foi anunciado pelo secretário a aquisição de três novas viaturas, do modelo L200 Triton, e seis novas motos modelo CB 500X. Ainda houve a reposição de 135 coletes balísticos, curso de habilitação ao uso de carabina e fuzil para 20 agentes, e o estágio anual para qualificação profissional dos grupamentos da GCM.

Silva afirmou que os números registrados pela Secretaria de Segurança Cidadã comprovam a eficiência dos agentes no trabalho de proteção dos munícipes. “Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar todos os grupamentos da GCM, que incluem a Força Patrulha, a Patrulha Maria da Penha, o Canil, a Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), além dos agentes da Defesa Civil. Temos o orgulho de contar com uma grande equipe, que dignifica nossa missão de servir e proteger”, declarou o titular da pasta.

Por parte da prefeitura, também estiveram presentes a comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Tatiana Orita; o subcomandante da GCM, Edmundo Gomes; o diretor da Defesa Civil, Antônio Wenzler; os diretores Wesley Fernandes e Claudemir Soares; o coordenador da Defesa Civil, Iraquitan Fernandes; a coordenadora do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), Viviane Raquel; o coordenador da Romu, Rodrigo Kanashiro; a corregedora Suzana Beatriz; o GCM Classe Distinta, Marcos Bragança; e a assistente Dayane Indiara; além de agentes dos grupamentos que compõem a GCM e a Defesa Civil.