Segurança destaca atuação da GCM em 1ª reunião do Conseg Centro

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã esteve presente na primeira reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Centro em 2025, realizada na sede da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, quando foram apresentados aos integrantes da representação e aos moradores, o novo titular da pasta, Francisco de Assis Balbino, e o novo subcomandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Rodrigo Kanashiro.

Nessa oportunidade, houve destaque para atuação dos grupamentos da corporação frente às demandas relacionadas às fiscalizações em adegas e ferros-velhos, visando manter a ordem na cidade e tranquilidade aos moradores.

O ex-secretário da pasta e atual chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, também marcou presença na atividade, ocasião em que agradeceu a parceria com as forças policiais e com o Conseg Centro no período em que esteve conduzindo as ações dos agentes municipais, se colocando à disposição para futuros debates em prol da segurança da cidade. Ainda participaram do encontro o comandante da 1ª Companhia (CIA) da Polícia Militar, capitão André Vieira Cavallari, e o ex-vereador Antonio Rafael Morgado, o professor Toninho Morgado. Todos foram recepcionados pela presidente da entidade, Lucelena Burjato Machado, a Teka.

As autoridades dialogaram com os moradores sobre a intenção de reforçar a vigilância às adegas que funcionam em horário estendido. Nesse sentido, houve um entendimento de que poderão ser viabilizadas ações relacionadas à intensificação deste trabalho, que também buscará averiguação das autorizações relativas a esse tipo de comércio. Outra frente que poderá ser reforçada tem a ver com a verificação de ferros-velhos, para que possam ser interrompidas eventuais práticas ilegais nestes locais.

O chefe de Gabinete enalteceu a parceria entre a administração municipal, as forças policiais e os Consegs da cidade. “Estamos sempre próximos para conversar com a população sobre as questões da nossa cidade e mostrarmos o trabalho que todos têm feito. Tive o prazer de participar desses encontros inúmeras vezes como secretário e sei como é importante esse diálogo”, disse Silva.

O secretário, por sua vez, destacou que a pasta estará ao lado da população para contribuir com as discussões em torno da segurança na cidade. “Nossos agentes circulam por todo o município, atuando nas diversas ocorrências que são registradas diariamente. Por isso, conhecemos bem os quatros cantos de Suzano e sabemos de que forma podem ser desenvolvidas as ações destinadas à proteção dos cidadãos. Cumprimento o capitão Cavallari e a presidente Teka pela recepção”, ressaltou Balbino.