Sem chuva, represas do Alto Tietê operam com 36,2% da capacidade

Com a baixa temporada de chuvas e a menos de um mês para o início do verão, as represas do Alto Tietê operam com apenas 36,2% de sua capacidade total.

Os dados, divulgados nesta quinta-feira (5) pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), mostram que, entre as cinco represas da região, não ultrapassa 50% de armazenamento.A Represa de Jundiaí, localizada em Mogi das Cruzes, apresenta o menor nível, com apenas 14,16% de sua capacidade. No mesmo período do ano passado, o índice era de 38,81%.



A Represa de Taiaçupeba, situada entre Suzano e Mogi das Cruzes, opera com 19,05%, bem abaixo dos 53% registrados no ano anterior.

A Represa de Biritiba, em Biritiba Mirim, registra 27,97% de armazenamento, comparado a 26,04% no mesmo período de 2023.

Já a Represa Ponte Nova, em Salesópolis, é a que apresenta o maior nível de armazenamento atualmente, com 47,21%. Apesar disso, está bem abaixo dos 73,14% registrados no mesmo período do ano passado.

A Represa Paraitinga, também em Salesópolis, opera com 28,94%, uma queda significativa em relação aos 73,14% registrados no mesmo período do ano anterior.