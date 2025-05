Sem urgência e emergência, Hospital Regional tem 21 mil atendimentos

O Hospital Regional do Alto Tietê, localizado em Suzano, realizou 21.186 atendimentos de janeiro a abril deste ano, segundo o Departamento Regional de Saúde (DRS). A instituição é especializada na área cirúrgica e atendimento de pacientes crônicos de longa permanência.

A unidade não funciona de portas abertas, apenas recebe os encaminhamentos. Portanto, não possui urgência e emergência.

De acordo com o DRS, destes atendimentos, 7.052 são na Unidade de Internação – longa permanência; 346 nas Unidade de Internação – Saídas por clínica médica; 349 nas saídas cirúrgicas em clínica cirúrgica; 2.802 em consultas médicas; 4.554 atendimentos em consultas não médicas; 5.371 por Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico externo; e 712 por Autorização de Internação Hospitalar – tratamentos clínicos e cirúrgicos.

A instituição realiza atendimentos de média complexidade, especializados na área cirúrgica e atendimento de pacientes crônicos de longa permanência. Os pacientes são encaminhas via Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (SIRESP), para vagas de internação e atendimento ambulatorial. A reportagem questionou se há um plano para que atendimentos de portas abertas e urgência e emergência aconteçam no local, porém não teve retorno até o fechamento da matéria.

O equipamento é gerenciado pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS). Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde, informou que entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, por meio da Tabela SUS Paulista, repassou cerca de R$ 100 milhões para 17 Santas Casas e instituições filantrópicas conveniadas ao SUS na região de abrangência do Alto Tietê.