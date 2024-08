Sergio do Povo elege saúde como prioridade em seu governo

O candidato a prefeito de Suzano, Sergio do Povo (Mobiliza), tratará a saúde como prioridade, caso seja eleito. Ele foi o segundo entrevistado da sabatina do Jornal Diário de Suzano, na noite desta quinta-feira (22).

De acordo com o candidato, as melhorias no serviço de saúde são um anseio por parte dos moradores da cidade. "A população clama por saúde. As pessoas não encontram um bom atendimento. O meu governo começará pela saúde", disse o candidato.

Uma de suas propostas é a informatização do sistema. A ideia é economizar o tempo do paciente e deixar o atendimento mais ágil e prático. A criação de um aplicativo também está em pauta. "Em um clique, terá um histórico do paciente. Vamos criar um sistema integrado de saúde na cidade. Um aplicativo também importante. Hoje, o município não conta com isso. Vamos avançar neste ponto", destacou.

Outro ponto abordado durante a entrevista é o Hospital e Maternidade de Suzano, antiga Santa Casa. Segundo Sergio, a unidade segue sendo alvo de críticas de pacientes. A falta de profissionais e o atraso nos atendimentos são as principais cobranças dos pacientes. "O hospital é muito mal gerido. Diversas vezes a população solicitou que fosse ao hospital por falta de médicos e atendimentos. Se tivermos uma Secretaria de Saúde competente, conseguiremos mudar esse quadro".

A Abertura do Hospital Regional do Alto Tietê, tema antigo no município, também foi um dos temas abordados durante a sabatina. A unidade foi inaugurada no final do ano passado. Citando a experiência por ter atuado em São Paulo, o candidato disse que o assunto deve ser tratado como diálogo. "Isso não será uma barreira. Vamos lutar para que ele tenha portas abertas e que tenha uma retaguarda para a rede de saúde do município", afirmou.

Outro ponto abordado é a implantação de um Ambulatório Médico de Especialidades (AME) em Suzano. Além disso, ele afirmou que, se eleito, irá criar o AES Suzano 24 horas. "Pegar uma UBS do Centro e outra do Casa Branca e transformá-las em uma unidade 24 horas, que daria suporte à atual rede e iria desafogar a Santa Casa (atual Hospital e Maternidade de Suzano)", explicou.

Segurança

Sergio do Povo afirmou ser favorável a Guarda Civil Municipal (GCM) armada. O candidato fala em valorizar a corporação, com investimento na carreira e adequação do material de trabalho, como novas viaturas e armamentos de alta tecnologia.

Questionado sobre a segurança de mulheres vítimas de violência, o candidato do Mobiliza quer criar um aplicativo, que funcionaria como uma espécie de alarme quando agressor se aproximasse. "Acionaria a GCM, que por sua vez, chegaria com mais rapidez", disse.

Também mencionou a criação de uma Casa da Mulher e que fará um estudo para criar a Secretaria da Mulher. Em relação às câmeras de monitoramento, ele quer criar tótens e instalar em diversos pontos da cidade, incluindo nas proximidades de escolas municipais e até mesmo dentro das unidades de ensino.

Educação

Com relação à educação, o candidato prometeu zerar o déficit de vagas nas creches e destacou a importância de parcerias. Entre as propostas, está a construção de mais escolas municipais. "Com muito trabalho e sabedoria, pretendemos construir novas escolas para que esse déficit venha a ser zerado".

Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) terão atenção especial. "Vamos colocar professores capacitados para que venham guiar essas crianças em sala de aula", destacou.

Se eleito, também quer reforçar o trabalho da Ronda Escolar. "Vamos aumentar o número de viaturas da Ronda Escolar e quadro da GCM visando um maior cuidado com as crianças. Colocaria tótens em cada escola e teria acompanhamento em tempo real", pontuou.

Frequentemente, a construção de um calçadão na região central volta à tona. Na visão do candidato, o calçadão poderia ocasionar problemas no trânsito da cidade. “Sou contra. Se fechar uma rua do comércio, o trânsito ficaria inviável’, opinou.

Com relação ao transporte público, Sergio do Povo quer implantar “tarifa zero” aos domingos, como funciona na capital paulista. Ideia que pretende colocar em prática ainda no início do mandato e em todas as linhas. Outra proposta é o Bilhete Único Integrado.

“É um sistema importante, uma facilidade a mais para a população”, finalizou.