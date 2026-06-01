Serviços essenciais são mantidos no Corpus Christi e quatro pontos terão interdições no trânsito

A Prefeitura de Suzano manterá os serviços essenciais em funcionamento nesta quinta-feira (04/06), feriado nacional de Corpus Christi, e promoverá interdição no trânsito em quatro localidades, por conta de procissões alusivas à data religiosa. A suspensão do expediente nas repartições públicas também ocorrerá na sexta-feira (05/06), por conta do ponto facultativo, sendo retomado de forma integral na segunda-feira seguinte (08/06).

As interdições serão realizadas na quinta-feira na Vila Amorim, no Jardim Cacique, no Parque Maria Helena e no centro. Ainda haverá no Jardim Revista, entre sexta-feira e domingo (05, 06 e 07/06).

Na Vila Amorim, ficarão fechadas, entre 7 e 17 horas, as ruas Benedito Costa Ramos e Hiyouki Koyama. A alternativa é usar a rua Expedicionário Emílio Rodrigues da Silva ou rua Antônio Marin.

No Jardim Cacique, ficará bloqueada, entre 6 e 18 horas, a rua José Cardoso Xavier, entre as ruas Cacique e Jeca Tatu. A alternativa é usar as próprias ruas Cacique e Jeca Tatu.

No Parque Maria Helena, a interdição acontecerá entre 6 e 18 horas, na rua Isaura Tavares de Paiva, entre as ruas Cidade de Diadema e Thimoteo Umbriaco. A alternativa é usar as próprias ruas Cidade de Diadema e Thimoteo Umbriaco.

Já no centro, ficarão fechadas, das 10h40 e às 14 horas, as ruas Benjamin Constant e General Francisco Glicério, entre as ruas Campos Sales e Portugal Freixo. A alternativa é usar a rua Campos Sales ou a rua Marechal Deodoro.

Já no Jardim Revista, ficará bloqueada a rua Guarani, entre as ruas Silver e Lincoln. Na sexta e no sábado, a interdição ocorrerá entre 18 e 22 horas; no domingo será das 17 às 22 horas. A alternativa é usar a rua Silvestre.

Serviços

Mesmo no feriado, a população continuará contando com os atendimentos de urgência e emergência da rede municipal de Saúde, além das atividades da Guarda Civil Municipal (GCM), Defesa Civil, zeladoria urbana, coleta de lixo, trânsito, velório e cemitérios municipais, que seguirão operando normalmente durante o período.

Na área da Saúde, o atendimento será ininterrupto no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), localizado na rua Kaneji Kodama, 1.459, na Vila Figueira. Também permanecerão em funcionamento o Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras, na rua Mussi Jorge Antônio, 319, no Jardim Amazonas; a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, na rua Guarani, 200, no Jardim Revista; e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD Vita), que opera 24 horas por dia na rua Dr. Deodato Wertheimer, 33, na Vila Costa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) seguirá disponível e pode ser acionado pelo telefone 192 a qualquer momento.

Outros setores essenciais também permanecerão em operação para garantir o atendimento à população. A GCM manterá o patrulhamento nas ruas e o atendimento pelos telefones 153 e (11) 4745-2150, enquanto a Defesa Civil poderá ser acionada pelo número (11) 4748-5394. Os serviços de coleta de lixo, varrição e zeladoria urbana ocorrerão normalmente em todas as regiões da cidade.

Os Cemitérios Municipais São Sebastião (rua Cássia Francisco, 651 – Sítio São José) e São João Batista (avenida Brasiliana, 10 – Parque Alvorada) estarão abertos ao público das 8 horas às 17h30, enquanto o Velório Municipal funcionará das 6h30 às 16h30. Já as demandas relacionadas ao trânsito poderão ser informadas à Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana pelo telefone (11) 4746-1166.

Vale destacar que o ecoponto José Limeira de Freitas, conhecido também como Jaguari, localizado na esquina da rua do Progresso com a rua Olavo Bianchi da Rocha, no bairro Cidade Miguel Badra, abrirá no sábado (02/05), das 8 às 12 horas.

Lazer

Para quem deseja aproveitar o feriado com lazer e contato com a natureza, o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) abrirá normalmente, das 6 às 18 horas, com todos os espaços disponíveis ao público, incluindo quadras esportivas, pista de ciclismo e caminhada, Suzano Skate Park e o Acqua Play. No Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, haverá mais uma edição do “Samba no Parque”, no domingo (07/06), entre 13h30 e 17h30.

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura, localizado ao lado do parque, também funcionará no período, das 8 às 17 horas, oferecendo ao visitante um ambiente com diversas espécies de plantas ornamentais e frutíferas, além de animais, orquidário e o PlayPet, área destinada à recreação e ao condicionamento de cães.

Outra opção de passeio é o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, conhecido como Parque do Mirante, situado na avenida Katsutoshi Naito, 957, no Sesc. O espaço, que abriga a Pirâmide Ari Serafim Barbosa, estará aberto das 7 às 19 horas, proporcionando uma vista panorâmica de Suzano e da unidade de conservação com 1,7 milhão de metros quadrados.

Na área gastronômica, os munícipes terão à disposição o Mercado Municipal, situado na rua Nove de Julho, 1.255, no Jardim Santa Helena, que funcionará na quinta-feira e no domingo (04 e 07/06), das 9 às 16 horas, na sexta (05/06), das 9 às 21 horas, e sábado (06/06), entre 8 e 21 horas.