Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 01 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Serviços essenciais são mantidos no Corpus Christi e quatro pontos terão interdições no trânsito

Atendimentos de urgência e emergência, segurança, Defesa Civil, zeladoria e parques municipais funcionarão normalmente no período

01 junho 2026 - 16h35Por De Suzano
Serviços essenciais são mantidos no Corpus Christi e quatro pontos terão interdições no trânsitoServiços essenciais são mantidos no Corpus Christi e quatro pontos terão interdições no trânsito - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano manterá os serviços essenciais em funcionamento nesta quinta-feira (04/06), feriado nacional de Corpus Christi, e promoverá interdição no trânsito em quatro localidades, por conta de procissões alusivas à data religiosa. A suspensão do expediente nas repartições públicas também ocorrerá na sexta-feira (05/06), por conta do ponto facultativo, sendo retomado de forma integral na segunda-feira seguinte (08/06).

As interdições serão realizadas na quinta-feira na Vila Amorim, no Jardim Cacique, no Parque Maria Helena e no centro. Ainda haverá no Jardim Revista, entre sexta-feira e domingo (05, 06 e 07/06).

Na Vila Amorim, ficarão fechadas, entre 7 e 17 horas, as ruas Benedito Costa Ramos e Hiyouki Koyama. A alternativa é usar a rua Expedicionário Emílio Rodrigues da Silva ou rua Antônio Marin.

No Jardim Cacique, ficará bloqueada, entre 6 e 18 horas, a rua José Cardoso Xavier, entre as ruas Cacique e Jeca Tatu. A alternativa é usar as próprias ruas Cacique e Jeca Tatu.

No Parque Maria Helena, a interdição acontecerá entre 6 e 18 horas, na rua Isaura Tavares de Paiva, entre as ruas Cidade de Diadema e Thimoteo Umbriaco. A alternativa é usar as próprias ruas  Cidade de Diadema e Thimoteo Umbriaco.

Já no centro, ficarão fechadas, das 10h40 e às 14 horas, as ruas Benjamin Constant e General Francisco Glicério, entre as ruas Campos Sales e Portugal Freixo. A alternativa é usar a rua Campos Sales ou a rua Marechal Deodoro.

Já no Jardim Revista, ficará bloqueada a rua Guarani, entre as ruas Silver e Lincoln. Na sexta e no sábado, a interdição ocorrerá entre 18 e 22 horas; no domingo será das 17 às 22 horas. A alternativa é usar a rua Silvestre.

Serviços

Mesmo no feriado, a população continuará contando com os atendimentos de urgência e emergência da rede municipal de Saúde, além das atividades da Guarda Civil Municipal (GCM), Defesa Civil, zeladoria urbana, coleta de lixo, trânsito, velório e cemitérios municipais, que seguirão operando normalmente durante o período.

Na área da Saúde, o atendimento será ininterrupto no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), localizado na rua Kaneji Kodama, 1.459, na Vila Figueira. Também permanecerão em funcionamento o Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras, na rua Mussi Jorge Antônio, 319, no Jardim Amazonas; a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, na rua Guarani, 200, no Jardim Revista; e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD Vita), que opera 24 horas por dia na rua Dr. Deodato Wertheimer, 33, na Vila Costa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) seguirá disponível e pode ser acionado pelo telefone 192 a qualquer momento.

Outros setores essenciais também permanecerão em operação para garantir o atendimento à população. A GCM manterá o patrulhamento nas ruas e o atendimento pelos telefones 153 e (11) 4745-2150, enquanto a Defesa Civil poderá ser acionada pelo número (11) 4748-5394. Os serviços de coleta de lixo, varrição e zeladoria urbana ocorrerão normalmente em todas as regiões da cidade.

Os Cemitérios Municipais São Sebastião (rua Cássia Francisco, 651 – Sítio São José) e São João Batista (avenida Brasiliana, 10 – Parque Alvorada) estarão abertos ao público das 8 horas às 17h30, enquanto o Velório Municipal funcionará das 6h30 às 16h30. Já as demandas relacionadas ao trânsito poderão ser informadas à Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana pelo telefone (11) 4746-1166.

Vale destacar que o ecoponto José Limeira de Freitas, conhecido também como Jaguari, localizado na esquina da rua do Progresso com a rua Olavo Bianchi da Rocha, no bairro Cidade Miguel Badra, abrirá no sábado (02/05), das 8 às 12 horas.

Lazer

Para quem deseja aproveitar o feriado com lazer e contato com a natureza, o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) abrirá normalmente, das 6 às 18 horas, com todos os espaços disponíveis ao público, incluindo quadras esportivas, pista de ciclismo e caminhada, Suzano Skate Park e o Acqua Play. No Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, haverá mais uma edição do “Samba no Parque”, no domingo (07/06), entre 13h30 e 17h30.

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura, localizado ao lado do parque, também funcionará no período, das 8 às 17 horas, oferecendo ao visitante um ambiente com diversas espécies de plantas ornamentais e frutíferas, além de animais, orquidário e o PlayPet, área destinada à recreação e ao condicionamento de cães.

Outra opção de passeio é o Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, conhecido como Parque do Mirante, situado na avenida Katsutoshi Naito, 957, no Sesc. O espaço, que abriga a Pirâmide Ari Serafim Barbosa, estará aberto das 7 às 19 horas, proporcionando uma vista panorâmica de Suzano e da unidade de conservação com 1,7 milhão de metros quadrados.

Na área gastronômica, os munícipes terão à disposição o Mercado Municipal, situado na rua Nove de Julho, 1.255, no Jardim Santa Helena, que funcionará na quinta-feira e no domingo (04 e 07/06), das 9 às 16 horas, na sexta (05/06), das 9 às 21 horas, e sábado (06/06), entre 8 e 21 horas.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeito prestigia entrega da boina a cem atiradores do Tiro de Guerra de Suzano
Cidades

Prefeito prestigia entrega da boina a cem atiradores do Tiro de Guerra de Suzano

Transporte realiza 'Pit Stop Educativo' para conscientizar motociclistas no trânsito
Cidades

Transporte realiza 'Pit Stop Educativo' para conscientizar motociclistas no trânsito

Bio Campos completa dez anos e consolida atuação como referência em análises clínicas no Alto Tietê
Cidades

Bio Campos completa dez anos e consolida atuação como referência em análises clínicas no Alto Tietê

Vila Fátima ganhará nova praça com área para esportes e convivência
Cidades

Vila Fátima ganhará nova praça com área para esportes e convivência

Samu contabiliza 123 chamadas de trotes nos 4 primeiros meses
Cidades

Samu contabiliza 123 chamadas de trotes nos 4 primeiros meses

Acolhimento no frio é reforçado, mas vagas ainda não cobrem demanda
Cidades

Acolhimento no frio é reforçado, mas vagas ainda não cobrem demanda