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Jornal Diário de Suzano - 30/05/2026
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Cidades

Prefeito prestigia entrega da boina a cem atiradores do Tiro de Guerra de Suzano

Solenidade simboliza uma etapa importante na trajetória dos atiradores, representando o ingresso efetivo nas atividades

01 junho 2026 - 16h51Por De Suzano
prefeito Pedro Ishi acompanhou a solenidade prefeito Pedro Ishi acompanhou a solenidade - (Foto: Maurício Sordilli/Secop Suzano)

O prefeito Pedro Ishi acompanhou a solenidade de entrega da boina aos cem atiradores do Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081) e a formatura dos cabos que concluíram o Curso de Formação de Cabos (CFC), em cerimônia marcada pelo reconhecimento à dedicação dos jovens e pela valorização do compromisso com a cidadania.

A solenidade simboliza uma etapa importante na trajetória dos atiradores, representando o ingresso efetivo nas atividades e reforçando valores como disciplina, responsabilidade, espírito de equipe e respeito. “O Tiro de Guerra tem um papel fundamental na formação dos nossos jovens. Quero agradecer ao chefe de instrução, sargento Vinicius Santos, e ao instrutor, sargento Fernando Caetano, pelo convite. E parabenizar cada atirador por essa conquista, assim como suas famílias, que fazem parte dessa jornada de dedicação e superação”, afirmou o prefeito.

Também estiveram presentes na solenidade o presidente da Câmara, Artur Takayama; a secretária municipal de Administração, Cintia Lira; e o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo.

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