Transporte realiza 'Pit Stop Educativo' para conscientizar motociclistas no trânsito

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano encerrou a campanha “Maio Amarelo”, de conscientização no trânsito, com uma ação voltada exclusivamente para motociclistas. Para esse público, foi organizado um “Pit Stop Educativo” em uma estrutura instalada na avenida Mogi das Cruzes, no Jardim Imperador, para garantir orientações a partir do diálogo e da distribuição de panfletos.

Durante a atividade, mais de cem condutores participaram de uma dinâmica na qual foi proposta uma verificação de uma lista de procedimentos (checklist), para que eles pudessem se certificar se todos estão sendo cumpridos.

O trabalho contou com o apoio de equipes do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran/SP) e do 2º Subgrupamento do 17º Grupamento de Bombeiros, que fica em Suzano, além de profissionais da empresa “Levesa Motos Honda”, que distribui brindes a todos que se engajaram nesta ação.

O “checklist” reforçou a conscientização dos motociclistas por meio das seguintes recomendações: usar sempre o capacete, com viseira ou óculos de proteção; checar os pneus e a calibragem correta; usar roupas adequadas e itens refletivos; manter faróis e lanternas sempre ligados e funcionando; respeitar os limites de velocidade; manter uma distância segura de outros veículos; sinalizar todas as suas manobras; evitar trafegar nos corredores em alta velocidade; fazer revisões periódicas na moto; e redobrar atenção nos dias de chuva.

A mobilização integrou a programação da campanha “Maio Amarelo”, que foi organizada pelo Departamento de Educação para o Trânsito. Outras ações incluíram um “adesivaço” realizado no dia 7 de maio e o Teatro de Fantoches para crianças, entre os dias 13 e 15 deste mês.

O “adesivaço” mobilizou mais de 500 motoristas em frente ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, para os quais foram compartilhadas mensagens importantes que abordaram diferentes aspectos, a partir da frase de destaque da campanha deste ano, “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.

Já o Teatro de Fantoches foi proporcionado para 509 alunos de cinco escolas da cidade, que tiveram a oportunidade de aprender as leis de trânsito de forma lúdica e divertida. As apresentações realizadas no Anfiteatro Orlando Digenova, no centro, foram organizadas por meio de uma parceria com o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) da Polícia Militar.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que a pasta tem buscado trazer ações criativas para diferentes públicos com intuito de orientar sobre educação no trânsito. “Fechamos a nossa campanha com mais uma ação importante, focada nos motociclistas, que complementou nosso trabalho realizado ao longo do mês, onde também pudemos orientar condutores de veículos em geral na atividade organizada no Paço Municipal e até mesmo as crianças com mais uma edição do Teatro de Fantoches”, ressaltou.