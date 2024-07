Serviços estaduais de saúde podem ser acessados pelo Poupatempo

A partir de agora, informações sobre alguns dos serviços de saúde do Governo de São Paulo estão disponíveis por meio do aplicativo do Poupatempo. A população pode ter acesso, por exemplo, ao itinerário das carretas da mamografia, que percorrem os municípios paulistas oferecendo exames gratuitos para mulheres a partir dos 35 anos com o objetivo de promover o diagnóstico precoce do câncer de mama.

As pessoas interessadas devem abrir o aplicativo ou o site do Poupatempo, selecionar a aba “Saúde”, escolher a opção “Mulheres de Peito”, clicar em “Consultar itinerário das Carretas da Mamografia” e, por último, clicar em “Iniciar”. Em poucos segundos, será possível verificar a localização da carreta mais próxima de sua região.

O programa “Mulheres de Peito” também já está disponível no app e no portal do Poupatempo, auxiliando no agendamento de mamografias e direcionando as ligações para o telefone 0800-779-0000, da Central de Regulação de Oferta de Serviços do Estado (Cross). Por meio do “0800”, as mulheres entre 50 e 69 anos que não fizeram mamografia nos últimos dois anos podem agendar o exame mesmo sem pedido médico.

Ainda pelo Poupatempo é possível acessar informações sobre o programa “Filho que ama, leva o Pai ao AME”, que atende homens a partir dos 50 anos sem necessidade de encaminhamento médico. Nos AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades), são oferecidos, aos sábados, exames preventivos nas áreas de cardiologia e urologia, visando rastrear ativamente o câncer de próstata e incentivar a realização de exames preventivos para detecção precoce da doença, bem como a oportunidade de os filhos acompanharem seus pais no “check-up”.

Agora, os exames podem ser solicitados com a ajuda do aplicativo Poupatempo, que irá direcionar as ligações para o telefone 0800-779-0000, da Cross.

“A inclusão dos serviços de saúde estaduais no Poupatempo, portal do cidadão paulista para outros serviços ofertados pelo Estado, tem como objetivo incluir e ampliar o acesso da população por meio da transformação digital, que gradativamente integrará as informações de saúde das pessoas”, explica Maria Cristina Balestrin, coordenadora de Saúde Digital da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP).

Segundo ela, em breve outros programas de saúde serão incluídos no Poupatempo, como, por exemplo, informações sobre a posição dos pacientes que aguardam na lista de espera da Central de Transplantes de órgãos e tecidos, check-list do programa Vida sem Nicotina e a localização georreferenciada de hospitais, farmácias e hemocentros, dentre outras.