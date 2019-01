Servidores fazem curso gratuito de neurociência e inteligência emocional

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano realiza nesta quinta e sexta-feira (24 e 25) um curso gratuito baseado em neurociência e inteligência emocional sobre foco no ambiente de trabalho e melhora da produtividade inspirado no método Google. A capacitação, do programa Search Inside Yourself (SIY), reúne cerca de 20 pessoas, entre eles servidores públicos, no anfiteatro do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe).

De acordo com a pasta, é a primeira vez que ocorre no Brasil e os mediadores responsáveis, Tiago Biusse Ghion eElaine Nucci, que são professores em treinamento no Search Inside Yourself Leadership Institute (SIYLI), com base em São Francisco, nos Estados Unidos, estão na etapa final do processo de certificação internacional.

As aulas são realizadas a partir de exercícios práticos. O primeiro dia é dedicado ao estímulo do autoconhecimento dos alunos, enquanto o segundo é direcionado ao desenvolvimento de liderança de grupo. “Com ensinamentos sobre melhor aproveitamento do tempo, empatia e outros aspectos, os servidores aprendem a ter mais foco em seus locais de trabalho, a estarem suscetíveis a ‘insights’ e ideias e assim melhorarem a produtividade”, destacou o secretário André Loducca.

Nascido no Google e baseado em neurociência, o programa SIY ensina habilidades de inteligência emocional que levam a uma alta performance sustentada, forte colaboração e liderança eficaz. Aumenta a autoconsciência, a empatia, a comunicação e a resiliência. Tudo isso para ajudar a criar estados emocionais e mentais positivos para uma presença de liderança forte e inspiradora.

O programa inclui sessões sobre mindfulness (a ciência de estar presente), autoconsciência (compreensão de seus pensamentos, emoções e hábitos), autogestão (a habilidade de gerenciar seus impulsos e reações), motivação (alinhamento de valores, propósitos e trabalho), empatia (compreensão dos sentimentos e experiências dos outros) e liderança (como influenciar com compaixão).