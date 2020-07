Servidores superam desafio da pandemia para manter atendimentos, diz sindicato

Mesmo com as limitações que a pandemia do novo coronavírus impôs ao funcionalismo público, com a restrição e revezamento de servidores para evitar o contágio pelo vírus, a prestação de serviços seguiu por parte dos servidores. É o que conta o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Suzano, Cláudio Aparecido dos Santos, o Ted.

Para o presidente, os desafios que a pandemia trouxe não atrapalharam a realização de serviços e atendimentos à população. Ele conta que mesmo com funcionários do grupo de risco trabalhando de casa e com o revezamento de servidores de diversas frentes, a qualidade dos atendimentos foi mantida.

“Nós não temos tido contratempo. Os atendimentos continuam acontecendo e com a mesma qualidade de antes da pandemia. Continua funcionando dentro desse novo contexto, tanto os trabalhos da linha de frente, quanto as obras na cidade”, explica.

Ted conta que o sindicato tem acompanhado de perto as ações e condições de trabalho dos servidores públicos do município. Tanto o presidente, como outros diretores da entidade, tem realizado visitas nas escolas da cidade, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e demais equipamentos públicos.

“Nós estamos acompanhando o trabalho desses servidores, mas não temos encontrado problemas quanto ao funcionamento do serviço público”, pontua.

O presidente também disse que o sindicato acompanha a retomada das atividades presenciais na Prefeitura de Suzano, bem como na Câmara Municipal, que já retornou com sessões abertas ao público, adotando critérios de higiene e segurança, como utilização obrigatória de máscaras de proteção facial.

Reajuste salarial

Em relação ao reajuste salarial, o presidente disse que a data-base da categoria se encerrou em 1º de março, e que o reajuste para esse ano já foi acertado na época. Entretanto, Ted disse que o sindicato pretende pedir um novo reajuste salarial para o ano que vem, o que é uma das principais pautas dos servidores.

“O serviço público é um pouco diferente, um pouco mais demorado porque dependemos de leis e do governo. Mas vamos lutar pelo aumento salarial no ano que vem”, conclui.