Sessão solene, em Suzano, marca os 116 anos da imigração japonesa

Os 116 anos da imigração japonesa no Brasil foram celebrados em sessão solene realizada na Câmara de Suzano. O evento foi comandado pelo vice-presidente do Legislativo suzanense, Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt, e contou com a participação dos parlamentares Artur Takayama (PL); Jaime Siunte (Avante); Lazario Nazaré Pedro (Republicanos), o Lázaro de Jesus; e Pedro Ishi (PL).

Representando o governo japonês no evento, o cônsul para Assuntos Gerais e Políticos do Japão em São Paulo, Daisuke Hattori, disse que Suzano “é um exemplo claro de que aqui, neste imenso país, aqueles imigrantes encontraram um povo acolhedor, não apenas para construir uma nova vida, mas para cultivar também as tradições ancestrais, transmitindo esta preciosa herança cultural para seus descendentes”.

Artur Takayama falou no evento em nome dos vereadores. Ele destacou que a sessão solene obedece à resolução 004/2010, de autoria do ex-vereador Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, atual secretário de Esportes e Lazer de Suzano. Impossibilitado de comparecer ao evento, Nardinho deixou uma mensagem, que foi lida por Takayama: “Ele disse que fez o projeto de resolução como forma de agradecimento a toda a colônia japonesa, pelo que fizeram por Suzano, por São Paulo e pelo Brasil.”

Takayama recebeu uma homenagem surpresa na noite, assim como o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL). Além deles, 22 representantes da colônia japonesa de Suzano foram condecorados com uma placa comemorativa.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi agradeceu a homenagem recebida. Ele contou a trajetória dos avós japoneses que vieram ao Brasil e disse que a vida dos imigrantes nunca foi fácil. “Houve muita luta, dedicação, desafios. Muitos largaram a família do outro lado do mundo e nunca mais tiveram a oportunidade de ver os seus pais, seus avós, enfim, seguiram um caminho diferente”, disse, ressaltando que, em Suzano, a colônia japonesa é uma das mais fortes nos 75 anos da história da cidade.