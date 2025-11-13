Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 13/11/2025
Cidades

Sessão solene vai comemorar imigração libanesa em Suzano

Comemoração acontece nesta sexta-feira (14), às 18h30

13 novembro 2025 - 19h30Por da Reportagem Local
Sessão solene vai comemorar imigração libanesa em Suzano Sessão solene vai comemorar imigração libanesa em Suzano - (Foto: Divulgação)

A Câmara de Suzano fará nesta sexta-feira (14), às 18h30, uma sessão solene em comemoração à imigração libanesa no município. O Dia do Imigrante Libanês é celebrado em 18 de novembro e faz parte do calendário oficial do município desde 2011, com a lei 4.476, de autoria do vereador Jefferson Ferreira dos Santos.

Na sessão solene, serão homenageados Rafael Abud e Esmeralda Andery Abud; Abdo Rachid; Elias Tannus Mikael Anderi e Tereza Aboud Tannus Anderi; Anis Fadul; Moukbel Youssef Antoun e Salwa Antoun; Elias Moussa Bou Assi; Pedro e Saide Cury; Nagib Elias Eid Bou Ghosn e Foutine Tannus Bou Ghosn; Georges Elias Youssef El Ghossain e Chahraban Youssef Roumanos El Ghossain; Elias Moussa Chalouhi e Dawin Chalouhi; Joseph Nazih Franciss; Zein Hassan Salman; Antonio Latuf Cury; Miguel e Elmoza Cury Andere; Edouard Dib Georges Bou Raffoul e Georgette Fahd Chamoun Bou Raffoul; Romanos Antoun; Said Youssef Rafful Youssef Elias Al-Andari; Toufic Francis Ghossain; Jorge Romanos; e Waldemar Calil.

Participe

A sessão solene é aberta ao público e pode ser acompanhada na sede do Legislativo suzanense (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista) ou de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCamaraDeSuzano) e pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).

