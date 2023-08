Sincomércio prevê R$ 280 mi em vendas do Dia dos Pais na região; crescimento será de 4%

O Dia dos Pais, comemorado no dia 13 de agosto, deve movimentar, aproximadamente, R$ 280 milhões em 2023, de acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio), Valterli Martinez.

Esses números são referentes às cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guararema, Salesópolis e Biritiba Mirim. Arujá e Santa Isabel não são representadas pelo Sincomércio.

De acordo com o presidente, o Dia dos Pais deve ter um aumento de cerca de 4% em relação ao ano passado.

“É medido o índice de satisfação e confiança dos consumidores referente às datas. É usado também um levantamento de intenções de compra realizado pela Confederação Nacional do Comércio e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas”, explica Martinez.

O Dia dos Pais é o 4º melhor feriado para o comércio local, ficando atrás apenas de Natal, Dia das Mães e Dia das Crianças, nesta ordem.

O funcionamento do comércio no Dia dos Pais, segundo Valterli, é de um domingo comum, já que não é considerado feriado. “O comércio pode abrir normalmente, porque não é feriado, então trabalha normalmente como um domingo. O comércio de rua das 8 às 17 horas e o Shopping das 10 às 21 horas”.

O presidente explica que, atualmente, as oito cidades representadas pelo Sincomércio contam com, aproximadamente, 14 mil comércios varejistas.