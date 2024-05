Sindicato dos Metalúrgicos realiza reunião com empresas e a presença de Ashiuchi

O Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano realizou, nesta quinta-feira (23/5), a 2ª edição do Café da Manhã com as Empresas e a Prefeitura de Suzano. O evento aconteceu no Clube do Sindicato e reuniu representantes de empresas da cidade e também contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi.

O presidente do sindicato, Pedro Benites, explicou que a realização do segundo evento foi importante porque permitiu um avanço na pauta de debate, que inclui o fortalecimento da economia de Suzano e a qualificação profissional, com ênfase à capacitação dos mais jovens.

“Esta é uma bandeira que eu sempre defendi como cidadão e líder sindical. Agradeço a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi, que prestigiou as duas reuniões e tem sido um grande parceiro em nossas demandas”, disse Benites, destacando também a presença dos representantes das empresas que estiveram no Clube do Sindicato.

O encontro contou com a presença do vereador Pedro Ishi; do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca; do presidente do Sindicato dos Químicos, Cláudio José de Carvalho; do diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), José Francisco Caseiro; e do diretor do Senai Suzano, Willian Batista.