Sindicato organiza greve geral a partir de 8 de agosto nas unidades de Etec e Fatec

O Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza (Sinteps ), que representa os professores e funcionários das Etecs (Escolas Técnicas) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia), prepara uma greve geral, por tempo indeterminado, a partir do dia 8 de agosto.

A greve tem quatro reivindicações centrais: pelo fim do arrocho salarial; pagamento imediato do Bônus Resultado; revisão das carreira e atendimento dos anseios da categoria e defesa das escolas do Centro Paula Souza.

Na próxima terça-feira (8), mais de 42 unidades da Etec e Fatec de São Paulo podem aderir à paralisação. Da região às Etecs de Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Itaquaquecetuba são aguardas para apoiar a paralisação.

Segundo a professora da Etec de Ferraz de Vasconcelos, Alice Tepedino, o sindicato ainda não tem a quantidade de funcionários que vão aderir à paralisação. No mês de junho, a organização realizou uma greve que teve adesão de 100% dos funcionários do Suzano.

“Depende da unidade às aulas dos alunos serão afetadas. Muitos professores que dão aulas em dois períodos vão parar. Não temos previsão de quando vamos retornar com as aulas”, comentou.

Os associados ao Sinteps vão se reunir, no dia 08 de agosto, em frente à sede da Administração Central do Centro Paula Souza, Rua dos Andradas, 140 - Santa Ifigênia para a manifestação.

Reivindicações

Segundo o sindicato, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc) vai começar a ofertar os cursos técnicos, dentro da atual estrutura das escolas da rede estadual, substituindo a função Centro Paulo Souza para a formação técnica dos estudantes.

A pauta do reajuste salarial é para receberem salário digno conforme o valor da inflação. “Temos perdas salariais acumuladas há anos. Nossos salários seguem congelados e perdendo poder de compra. Queremos que a Superintendência do Centro Paula Souza e o governo Tarcísio de Freitas negociem com nossa entidade sindical, o Sinteps, a reposição destas perdas”.