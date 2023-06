Sinteps organiza greve para reivindicar reajuste salarial e lutar contra o desmonte das Etecs de SP

O Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza (Sinteps ), que representa os professores e funcionários das Etecs (Escolas Técnicas) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia), organiza para esta terça-feira (13) uma greve em prol da reivindicação de reajustes salariais, revisão da carreira dos trabalhadores do Ceetep, pagamento do Bônus Resultado e a luta contra o desmonte das educação técnica no estado de São Paulo

Na terça-feira (13) haverá paralisação das atividades em todas as Escolas Técnicas Estaduais e Fatecs do Estado. Segundo o professor Felipe Roberto Martins da Etec de Suzano, 100% dos professores e funcionários que lecionam na terça-feira vão aderir a paralisação que está programada para durar o dia todo.

Os associados ao Sinteps vão se reunir em frente a sede da Administração Central do Centro Paula Souza, Rua dos Andradas, 140 - Santa Ifigênia, às 14 horas para a manifestação.

O professor explica que entre as reivindicações a principal é lutar contra o desmonte do Paula Souza. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc) prevê a oferta de cursos técnicos dentro da estrutura atual das escolas da rede estadual, com cerca de 100 mil estudantes atendidos já em 2024 e previsão de até metade dos atuais cerca de 1,5 milhão de alunos do ensino médio até o final do mandato de Tarcísio, em 2026.

“A ideia deles é ‘repassar’ a parte do ensino técnico para a Seduc e retirar do Centro Paulo Souza a formação técnica. Sendo que o Centro faz esse trabalho com excelência há mais de 50 anos.Esse projeto significa um desmonte do que se tem de melhor na educação pública básica/técnico do estado de SP”,disse.

Segundo o sindicato, trata-se de transformar um dos cinco itinerários formativos do “novo ensino médio” – o ensino técnico – no eixo central das escolas estaduais. O nome dado ao projeto é “Escolas Técnicas Próprias".

“Atualmente, as escolas da rede podem oferecer ensino técnico por meio do Novotec, programa criado na gestão João Dória, em que cursos técnicos do Centro passaram a ser ofertados dentro de escolas estaduais regulares. Embora não vá extinguir esse formato – cerca de 35.000 alunos estão matriculados – o governo Tarcísio já deixou clara a intenção de privilegiar as “escolas técnicas próprias”.

Centro Paula de Souza

O Centro Paula Souza (CPS) divulgou em nota, que as atividades seguem normalmente nas Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais administradas pela instituição.