Sistema Alto Tietê opera com 61,9% da capacidade total nesta quinta

O Sistema Produtor Alto Tietê (Spat) atingiu, nesta quinta-feira (18), 61,9% da sua capacidade total. Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O índice é 1,0% menor do que o registrado há uma semana, quando operou com 62,9%, indicando que o sistema vem operando em queda.

De acordo com a Sabesp, a pluviometria acumulada desta quinta-feira é de 0,2 milímetros. No mês, a pluviometria é de 38,7 milímetros, sendo que a média histórica é de 47,6.

Entre as represas da região, três represas registraram índices abaixo dos 50%. Paraitinga e Biritiba, com 49,89% e 27,91%, respectivamente. A Represa Ponte Nova obteve o maior índice entre os reservatórios da região, com 72,65%. Os índices registrados pela Sabesp nas represas Jundiaí e Taiaçupeba, foram de 59,22% e 57,75%, respectivamente.

Primeiro semestre

O sistema registrou o quarto menor volume de chuva acumulada em 11 anos no primeiro semestre de 2024 na região. Nos primeiros seis meses deste ano, o volume foi de 620,2 milímetros, enquanto em 2023 a companhia registrou 766,8 milímetros.