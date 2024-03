Sistema de drenagem começa a ser trocado na avenida Senador Roberto Simonsen

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, iniciou na última semana a troca do sistema de drenagem no trecho inicial da avenida Senador Roberto Simonsen, situado no Jardim Imperador. As obras estão sendo realizadas entre a avenida Brasil e a avenida Doutor Odilon de Souza, em frente ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura. Esta etapa visa a preparação da via para receber o recapeamento asfáltico.

A previsão é de que as obras de drenagem se encerrem até o meio do ano, para que os trabalhos relacionados ao recapeamento asfáltico possam acontecer ao longo do segundo semestre. Outros serviços preliminares estão em execução na avenida, como troca de guias, sarjetas e sarjetões, e ainda contemplam intervenções no passeio. O cronograma de atividades prevê a revitalização de toda a extensão da parte já existente da via, num trecho de 1,6 quilômetro.

Para a conclusão da obra, serão investidos R$ R$ 6,7 milhões, com recursos de contrapartida da prefeitura, de R$ 4.698.936,01, e repasse de verbas federais, por meio de emenda de bancada do Partido Liberal (PL), de R$ 2.001.483,00. A empresa responsável pela execução do projeto é a Renov Pavimentação e Construções Ltda.

Novo trecho

Paralelamente às intervenções no trecho já existente da avenida Senador Roberto Simonsen, ocorrem obras que garantirão a extensão da mesma, entre a rua José de Almeida, no Jardim Márcia, e a estrada Santa Mônica, no Parque Santa Rosa, num trecho de 1,3 quilômetro. No momento, estão sendo executados serviços de terraplanagem, troca de solo, drenagem, colocação de guias e compactação do solo. Já foi implantada uma rotatória com objetivo de promover a ligação da nova parte da via com a rua Regina Cabalau Mendonça e as estradas dos Fernandes e Santa Mônica.

Para concluir as etapas de infraestrutura necessárias, serão investidos R$ 15,6 milhões. Deste total, R$ 11,7 milhões são oriundos de recursos federais, por meio de emendas do deputado federal Marcio Alvino e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado (PL). Outros R$ 3,9 milhões são provenientes dos cofres municipais. A empresa responsável pela execução dos serviços é a Oestevalle Pavimentações e Construções.

Assim que os trabalhos forem concluídos, serão proporcionadas novas possibilidades de mobilidade urbana na região central, já que haverá uma nova via pavimentada que passará pelos bairros Jardim Márcia, Jardim Nena, Jardim Suzanópolis e Jardim Quaresmeira, permitindo conexões com a região do Jardim Casa Branca.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que a troca do sistema de drenagem é uma etapa muito importante para a sequência de atividades na Roberto Simonsen. “Este serviço é fundamental para que possamos garantir o recapeamento asfáltico no trecho já existente da via. Acompanharemos a evolução das obras para que possamos zelar pela qualidade dos trabalhos e proporcionar as melhorias para a mobilidade dos munícipes”, pontuou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi afirmou que as obras de extensão da via transformarão o perfil e a característica da cidade. “Não é exagero dizer que esta obra será revolucionária para Suzano, pois, finalmente, conectaremos duas zonas essenciais para o funcionamento do nosso município. Com estes avanços, um cidadão poderá sair da região da Casa Branca e vir ao Parque Max Feffer, ou à Arena Suzano em cinco ou dez minutos, algo antes inimaginável. Da mesma forma, o motorista fará com mais rapidez o deslocamento do centro em direção ao bairro”, declarou o chefe do Executivo.