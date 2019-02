Sistema on-line para aprovação de projetos começa nesta segunda-feira

O sistema on-line para aprovação de projetos e emissão de certidões da Prefeitura de Suzano entrará oficialmente em funcionamento amanhã. A plataforma pela Internet tem como objetivo reduzir o tempo de espera para liberação de documentos associados à construção, reforma, compra e venda de imóveis, e dar mais agilidade ao Poder Público e aos interessados.

O programa, denominado Sistema Acto, pode ser utilizado por qualquer pessoa, especialmente engenheiros, arquitetos, contadores, servidores públicos, corretores de imóveis, donos de empresas, entre outros. A novidade permite a emissão de certidões, aprovação de projetos e acompanhamento de processos em tempo real.

O processo de inscrição pode ser feito por meio do endereço da plataforma na Internet, no endereço https://suzano.obras.inmov.net.br/users/sign_in. Após o preenchimento do formulário, o pedido será avaliado pelos administradores da ferramenta, com a eventual liberação via e-mail. Os usuários cadastrados terão um perfil e uma senha para utilizar o sistema.

No primeiro instante estará disponível a emissão de certidões de Diretrizes de Uso de Solo, de Parcelamento e de Número. Gradativamente, outras licenças ligadas à compra, venda e construção de imóveis serão liberadas na plataforma, com previsão de operar plenamente até o segundo semestre deste ano.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, acredita que a plataforma irá gerar repercussões positivas no município. “Com o acompanhamento em tempo integral, o fim do uso do papel nos processos e a possibilidade de atender às demandas em tempo integral, e não apenas no horário comercial, Suzano se coloca na vanguarda do serviço público para a aprovação de processos e emissão de documentos”, explica.

O novo sistema foi lançado no final de dezembro passado, em evento realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna. No início do ano, os responsáveis pela criação da ferramenta ofereceram no anfiteatro do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) um curso de qualificação para a utilização do Acto.