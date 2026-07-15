Pavimentação avança em Suzano com 16 vias concluídas em 2026

A Prefeitura de Suzano informou que as obras de pavimentação seguem em andamento em diversos bairros do município e que novas vias ainda serão contempladas futuramente. Segundo a administração municipal, os serviços ocorrem ao longo de todo o ano e 16 ruas e avenidas já tiveram as intervenções concluídas.



Entre as vias já pavimentadas estão as ruas Pedro Shigueno e Kaneji Kodama, na Vila Figueira, além da avenida Roberto Simonsen, no Jardim Imperador. Na Vila Fátima, foram finalizadas as obras nas ruas Rinyasu Sugimura, São Jorge, Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Júlia, Santa Adriana, Santa Cristina, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, Santo Anastácio, São Francisco de Assis e São Marcos.



Atualmente, os trabalhos seguem na Rua Guilherme Garijo, no Jardim Santa Inês. No Jardim Amazonas, as equipes atuam nas ruas Felício Moreira, José Rangel, Perimetral II, Daniela Varjão e Geralda Maria Conceição.



No Parque Heroísmo, as obras contemplam as ruas Benedito Mário, Oliveira de Carvalho, Antonio Benedito Cândido e Dez. Já na Vila Fátima, os serviços continuam na Rua São Paulo.



Outras intervenções em andamento ocorrem na Vila Urupês, nas ruas Jeca Tatu e Ipês, e no Parque Alvorada, nas ruas Independência, Liberdade e do Palácio.



A prefeitura também informou que as próximas ruas contempladas serão divulgadas futuramente com cronograma executado ao longo de todo o ano.