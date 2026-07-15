Eliminação do Brasil na Copa frustra expectativa de vendas no comércio

A eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 reduziu a expectativa de faturamento de comerciantes do Alto Tietê, que apostavam no chamado “efeito Copa” para impulsionar as vendas nas últimas semanas do torneio. Segundo informações do Sincomércio Alto Tietê, setores como bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de artigos esportivos e distribuidoras de bebidas devem ser os mais impactados pela queda do movimento.



De acordo com a entidade, apesar de ainda ser cedo para mensurar os prejuízos financeiros da região, diversos empresários investiram em estoques, decoração temática, campanhas promocionais, telões e ampliação do atendimento para acompanhar a participação do Brasil na competição. O presidente do Sincomércio Alto Tietê, Valterli Martinez, destacou que o impacto vai além da redução nas vendas. “Com a eliminação da seleção, parte desse planejamento perde força e o retorno esperado acaba não se concretizando”, afirmou.



Segundo o presidente, estudos divulgados indicam que a saída precoce da equipe brasileira pode reduzir em até R$ 4 bilhões a movimentação econômica prevista para o período, afetando principalmente os segmentos ligados ao consumo durante as partidas.



Apesar do cenário, o Sincomércio avalia que o setor deverá buscar alternativas para amenizar as perdas.