Assistência Social celebra chegada de novos serviços e espaços voltados ao acolhimento da população

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social celebra neste ano a chegada de mais serviços e da abertura de novas estruturas que reforçaram o acolhimento à população. Em 2026, dois novos espaços de convivência e fortalecimento de vínculos foram inaugurados, houve lançamento de um novo programa de apadrinhamento, sob novas bases, além da adesão de mais uma entidade ao programa “Vivaleite”.

Outra pauta de destaque foi o anúncio do prefeito Pedro Ishi sobre a implantação de um terceiro Conselho Tutelar no município, que deverá ser instalado em Palmeiras. O avanço das tratativas em torno desta unidade aconteceu a partir do aprofundamento das questões legais relacionadas ao processo e participação efetiva das dez conselheiras tutelares do município, que atuam na região central e na região norte. Os trâmites são necessários para que já em 2027 ocorram eleições para definição dos conselheiros da nova unidade.

Todas essas conquistas fortaleceram o trabalho destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social, proporcionando suporte dos laços afetivos, atividades de socialização, garantia de direitos, incentivo para o desenvolvimento pessoal e profissional, reforço nutricional e mais instrumentos voltados à defesa e proteção de crianças e adolescentes.

Para garantir os novos espaços voltados aos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a administração ampliou a parceria com a Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae), por meio do projeto “Mentes Brilhantes”, pela qual foram viabilizadas inaugurações de estruturas para o público de seis a 17 anos tanto no Jardim Revista quanto na Fazenda Aya, ampliando de 700 para 900 vagas voltadas a esse público.

No Jardim Revista, foi aberta uma estrutura na rua Bandeirantes, 183, com capacidade de receber até cem crianças e adolescentes e chega para reforçar o acolhimento aos munícipes da região norte, especialmente para famílias cadastradas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Gardênia. Além de prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, serão promovidas atividades esportivas e artísticas, com oficinas de música e de grafitti.

Na Fazenda Aya, a unidade que se torna referência para famílias cadastradas no Cras Casa Branca foi inaugurada na estrada Fazenda Viaduto, 7.268, para proporcionar incentivo à arte e à prática esportiva com aulas de capoeira e espaços para produções audiovisuais. Este espaço também terá capacidade para atender até cem munícipes.

Programa de apadrinhamento

O trabalho voltado ao acolhimento de crianças e adolescentes ainda proporcionou, em 2026, o lançamento do novo programa de apadrinhamento, que foi batizado com o nome “Acolher com o Coração”, cujo principal avanço é a possibilidade de permitir novas modalidades de vínculo.

Esse novo ciclo de atividades do programa não traz como novidade apenas a sistematização por meio de um instrumento jurídico específico, mas também amplia as possibilidades de apadrinhamento. Tudo isso visa preparar crianças e adolescentes para a maioridade, mercado de trabalho e autonomia na vida adulta.

Uma das modalidades é a “prestação de serviços”, que permite que profissionais ou pessoas jurídicas possam contribuir com atividades relacionadas à cultura, lazer, educação, saúde ou formação profissional. Outra possibilidade é o “suporte financeiro”, que proporciona que os padrinhos colaborem com cursos profissionalizantes, reforço escolar, práticas esportivas, aprendizado de idiomas e outras necessidades específicas dos apadrinhados.

Há ainda o “apoio material”, que garante a doação de recursos, equipamentos, utensílios, móveis e outros bens às crianças, adolescentes, suas famílias ou às instituições de acolhimento. Já o “desenvolvimento educacional e profissional” permite que padrinhos patrocinem cursos profissionalizantes, vagas de estágio ou aprendizagem, respeitando a legislação vigente sobre o trabalho protegido de adolescentes.

Programa ‘Vivaleite’

Já no que diz respeito à distribuição de leite pasteurizado, foi garantido neste ano o reforço do programa estadual “Vivaleite”, para garantir a oferta a mais munícipes em situação de vulnerabilidade.

A partir de uma nova parceria com a Organização Não Governamental (ONG) “Amigos e Eu”, 50 famílias da região do Caulim passaram a ser contempladas com esse suporte nutricional. A entidade se integra às outras 22 que trabalham em conjunto com a prefeitura para melhorar a qualidade de vida de 2,1 mil pessoas, com a distribuição mensal de 15 litros de leite pasteurizado, enriquecido com ferro e vitaminas A e D.

Além de contribuir para o desenvolvimento nutricional dos beneficiários, o programa também representa um importante impacto na renda das famílias, aliviando despesas básicas do orçamento doméstico. Não só crianças, de seis meses a 6 anos, mas também os idosos recebem o leite por meio das parcerias.

O secretário Geraldo Garippo destacou que as novas parcerias e os novos serviços inaugurados estão ampliando a capacidade de atuação da pasta no município. “Temos fortalecido essa rede de suporte para nos dar condição de reforçar nosso trabalho, proporcionando mais acolhimento a um número maior de crianças e adolescentes e em uma quantidade maior de localidades. Estamos avançando com nossas ações para garantir que os direitos de todos sejam preservados”, ressaltou o titular da pasta.

Já o prefeito Pedro Ishi destacou que o fortalecimento da rede de proteção social é uma das prioridades da administração municipal. “Nosso compromisso é garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso a serviços de qualidade, que promovam acolhimento, desenvolvimento e oportunidades. A ampliação dos espaços de convivência, o fortalecimento do programa ‘Vivaleite’, o novo modelo de apadrinhamento e a implantação do terceiro Conselho Tutelar demonstram que estamos investindo em uma rede cada vez mais estruturada, humanizada e preparada para cuidar das pessoas em todas as regiões da cidade”, afirmou.