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Jornal Diário de Suzano - 14/07/2026
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Cidades

Desenvolvimento Econômico realiza ação voltada ao protagonismo da mulher negra no comércio

Evento será realizado neste sábado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, a partir das 15 horas, com palestras e feira de afroempreendedores

14 julho 2026 - 18h01Por de Suzano
Evento será realizado neste sábado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos MoriconiEvento será realizado neste sábado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego realiza neste sábado (18/07) uma ação especial voltada ao fortalecimento do protagonismo da mulher negra na economia de Suzano. O evento será promovido das 15 às 20 horas, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro).

A iniciativa busca criar um espaço de troca de experiências, aprendizado e fortalecimento de redes entre mulheres negras que já empreendem ou que desejam iniciar uma atividade comercial. A programação também pretende ampliar o acesso a informações e serviços que contribuam para o desenvolvimento dos negócios.

A participação é gratuita e não há limite de vagas. As interessadas devem realizar previamente o cadastro on-line por meio do link bit.ly/SuzanoMulheresevento.

Durante o encontro, o público poderá acompanhar palestras e orientações oferecidas por representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Banco do Povo que será realizada no Anfiteatro Orlando Digenova. Os conteúdos abordarão temas ligados ao empreendedorismo, à gestão de negócios e ao acesso a oportunidades de crédito.

A programação também contará com uma feira de afroempreendedores, que proporcionará espaço para exposição e comercialização de produtos e serviços. A atividade, que será realizada no hall de entrada, contribuirá para dar visibilidade aos negócios liderados por mulheres negras e incentivar a circulação de renda entre empreendedoras do município.

O secretário Mauro Vaz destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da economia local. “Essa ação cria um espaço importante de formação, troca de experiências e valorização das mulheres negras que empreendem em nossa cidade. Queremos ampliar o acesso a informações, aproximar essas empreendedoras dos serviços de apoio e contribuir para que seus negócios cresçam de forma estruturada e sustentável”, afirmou.

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