'Smart Suzano' contribui para a captura de 17 procurados pela Justiça

O sistema de monitoramento inteligente “Smart Suzano” contribuiu para a captura de 17 pessoas procuradas pela Justiça desde sua implantação, iniciada em setembro de 2025. Dados da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã apontam que os criminosos flagrados pela tecnologia foram identificados como autores de vários delitos, como falta de pagamento de pensão alimentícia, roubo, furto, homicídio e até estupro.

Implantado pela prefeitura, o “Smart Suzano” conta com câmeras ultra HD equipadas com tecnologia que permite realizar, em média, 30 reconhecimentos faciais por minuto. O sistema identifica características como gênero, traços físicos, expressões e idade aproximada, cruzando essas informações com bancos de dados da segurança pública por meio do software de gerenciamento. Quando há compatibilidade nas informações, uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) ou da Polícia Militar é acionada para averiguação.

De acordo com o assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki, a ferramenta tem papel fundamental na atuação preventiva e na agilidade das abordagens. “O 'Smart Suzano' amplia nossa capacidade de resposta. A tecnologia permite identificar pessoas procuradas em meio ao grande fluxo urbano, o que seria praticamente impossível apenas com o trabalho humano. Esses 17 casos mostram que o sistema já cumpre sua função de apoiar as forças de segurança e retirar das ruas indivíduos com pendências com a Justiça”, destacou.

Os equipamentos estão concentrados em regiões onde há grande circulação de pessoas e veículos, especialmente no entorno do comércio e da Estação Suzano da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A proposta é expandir gradualmente a cobertura para bairros das regiões norte e sul, integrando o sistema à Central de Segurança Integrada (CSI), onde agentes da GCM e da Polícia Militar acompanham as imagens em tempo real.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, ressalta que a iniciativa representa um salto de qualidade na estrutura de segurança já existente na cidade. “Suzano já tem um aparato robusto, com grupamentos especializados, bases operacionais e mais de mil câmeras de monitoramento. O 'Smart Suzano' chegou para somar, trazendo o que há de mais moderno em reconhecimento facial. Estamos falando de mais eficiência, mais precisão e mais segurança para a população”, afirmou.

É importante destacar que todas as informações captadas são utilizadas exclusivamente para fins de segurança pública, com protocolos que garantem a legalidade e o uso responsável dos dados.

Para o prefeito Pedro Ishi, os números iniciais confirmam que a cidade está no caminho certo ao investir em inovação voltada à proteção dos moradores. “Os resultados mostram que a tecnologia é uma grande aliada no combate à criminalidade. O 'Smart Suzano' já ajudou a localizar 17 procurados pela Justiça em pouco tempo de funcionamento. Isso significa mais tranquilidade para as famílias e uma atuação cada vez mais estratégica das nossas forças de segurança”, declarou.

O chefe do Poder Executivo também destacou que o sistema representa uma evolução no modelo de gestão da segurança pública municipal. “Estamos utilizando inteligência e integração para prevenir crimes e dar respostas rápidas. É um trabalho contínuo, que envolve tecnologia, planejamento e valorização dos nossos agentes. Suzano avança para ser uma cidade cada vez mais segura”, completou Pedro Ishi.