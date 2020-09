Startup oferece reforço escolar para crianças com dificuldade de aprendizagem

Criado em meados de junho do ano passado, a plataforma Alicerce Educação oferece reforço escolar para crianças de média e baixa renda.

Os alunos têm acompanhamento psicopedagógico e reforço nas disciplinas base com os professores, intitulado de líderes.

O projeto é destinado para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. A ideia central, com foco na educação, é de que os alunos realizem o complemento no contraturno escolar, ou seja, se o aluno estuda pela manhã, ele acessa o Alicerce a tarde e vice-versa.

Segundo Carolina de Souza, uma das líderes que trabalham com os jovens no projeto, a iniciativa tem como objetivo proporcionar educação de qualidade, além de trabalhar o socioemocional e fazer novas descobertas, com o método de ensino personalizado para cada aluno. "Nós temos o foco na educação. Nosso objetivo é igualar as condições dos jovens de periferia e trazer oportunidades através da educação de qualidade. Nossos líderes são pessoas recém-formadas ou universitários, que passam por processos de pedagógicos, cursos e formações para trabalhar com esses alunos", relata.

Ao todo, o Alicerce Educação tem 22 unidades físicas em São Paulo, inclusive em Ferraz de Vasconcelos, a única no Alto Tietê, além de unidades no Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Por conta da pandemia, as aulas presenciais foram substituídas por aulas digitais com o Alicerce em Casa, o que fez com que a plataforma pudesse chegar a todo o território brasileiro, com mais de mil alunos cadastrados.

Vale ressaltar que o Alicerce em Casa está disponível de forma gratuita por uma semana, com dicas e conteúdos, organização da rotina de estudos, além do apoio escolar humanizado e personalizado.

"Temos visto o desenvolvimento das crianças. É um apoio pedagógico muito legal, mesmo para as crianças que ficam apenas uma semana. Resgata o valor dessa criança como aluno, o que é muito bacana de ver", conclui Carolina.

Trabalho Social

Ainda de acordo com Carolina, além do complemento escolar, a plataforma realiza um trabalho social através do Instituto Alicerce Educação. A associação sem fins lucrativos, tem por finalidade dar às crianças de baixa renda, a oportunidade para desenvolver seus potenciais por meio da educação de qualidade.

Através do Instituto é possível apadrinhar crianças para bolsas de estudo do Alicerce Educação e realizar doações. Além disso, interessados podem se inscrever para voluntariado, passando a ingressar no time de líderes e gestores do projeto.