Suzanenses aprovam indicação de condutor por meio de selfie

O Departamento de Trânsito (Detran) do Estado de São Paulo estabeleceu uma nova ferramenta no aplicativo do órgão. O recurso é capaz de recebe a indicação de condutores por meio selfie e assinatura digital, na tela do próprio celular. Os motoristas suzanense aprovaram a novidade, já que a medida economiza o tempo de processo que levaria a solicitação por serviços de correios, atendimento presencial ou mesmo no portal online.

O mecanismo deve ser acessado quando o proprietário do veículo é notificado quanto a uma infração que não cometeu. Neste caso, é preciso indicar o verdadeiro infrator que dirigia no momento da violação. O dono do veículo, já cadastrado no portal online do Detran, vai encontrar a ferramenta 'indicação de condutor' no app do órgão.

Após o login, o tipo de infração será selecionado e o proprietário irá se identificar por selfie e assinatura, na tela do celular. Na situação em que outra pessoa dirigia, também será necessária o envio da selfie e assinatura do motorista infrator, bem como informar o CPF e o número da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor. A novidade despertou a curiosidade dos suzanenses, que enxergaram vantagem no sistema capaz de transferir pontos das carteiras de motorista.

"É válido. Agora cabe ao Detran aceitar ou não as informações enviadas", disse o pensionista Mauro Pereira. Wallisson da Silva Santos, condutor desde 2006, explicou que nunca passou por tal situação, mas avalia a comodidade do aplicativo. "É melhor do que perder um dia de trabalho indo até o Detran".