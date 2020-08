Suzano abre 300 vagas para curso sobre empreendedorismo

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com apoio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, está com inscrições abertas para o curso “Empreenda Rápido Online – Primeiros Passos Gestão”. A iniciativa disponibiliza 300 vagas e segue com inscrições até 4 de setembro (sexta-feira)

A capacitação é gratuita e voltada a potenciais empreendedores que desejam estruturar sua ideia de negócio e se formalizar. O conteúdo é focado na orientação sobre gestão empresarial, tratando sobre empreendedorismo, marketing e vendas, controles financeiros, ideia de negócio e formalização, com carga de dez horas, distribuídas em cinco encontros.

Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 4, pelo link https://forms.gle/FEs52ovqWUp4HPfQ9. O curso será ministrado de forma online entre 8 e 14 de setembro (terça a segunda-feira). As aulas ocorrerão ao vivo e serão com dinâmica e interação.

“O objetivo é estimular o aluno a montar a sua empresa e também ajudar aqueles que já têm o próprio negócio a se aprimorarem. Excelente oportunidade para ex-alunos do Saspe, que já realizaram outros cursos conosco, sejam profissionalizantes ou iniciantes, de qualquer atividade, para incentivá-los a gerar emprego e renda”, ressaltou o secretário André Loducca.

Ele explicou ainda que, atualmente, uma das condições para operações de empréstimos realizadas pelo Banco do Povo Paulista é que o interessado tenha feito pelo menos um curso do Sebrae. “Aqui em Suzano tivemos um aumento de 93% neste tipo de negociação para empreendedores em 2020. Além do mais, se a pessoa fez alguma capacitação no Sebrae, a chance de ter sucesso no negócio é muito maior”, disse.

O curso é dividido em vários módulos e disciplinas e são discutidas perspectivas diferentes para cada negócio. “É mais uma maneira de abrir novos caminhos ou até mesmo de aperfeiçoar um negócio já existente, principalmente junto a uma entidade consolidada como o Sebrae. Aproveito para agradecer essa parceria tão importante”, disse a dirigente do Saspe e primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi.