Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 19 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 18/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Suzano abre inscrições para processo seletivo de estágio no próximo dia 21

Cadastro on-line ficará disponível até 27 de janeiro e é voltado a estudantes do ensino superior; prova deve ser feita logo após o registro

19 janeiro 2026 - 17h08Por da Reportagem Local
Suzano abre inscrições para processo seletivo de estágio no próximo dia 21Suzano abre inscrições para processo seletivo de estágio no próximo dia 21 - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Administração, abrirá no próximo dia 21 (quarta-feira) as inscrições para o novo processo seletivo de estágio, conforme o edital nº 01/2026. As vagas são destinadas a estudantes regularmente matriculados no ensino superior, com cadastro exclusivamente on-line até 27 de janeiro, por meio do site oficial do município, suzano.sp.gov.br.

O processo contempla estudantes dos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo, Marketing e Publicidade e Propaganda. Do total de oportunidades, 10% das vagas são reservadas a pessoas com deficiência (PCD), conforme previsto em lei.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva on-line, aplicada logo após a inscrição, composta por dez questões de múltipla escolha, sendo cinco de Língua Portuguesa e cinco de Matemática. Para ser classificado, o candidato deverá alcançar, no mínimo, 50% de aproveitamento. O gabarito será divulgado no Diário Oficial Eletrônico em 30 de janeiro, enquanto a lista final de classificação está prevista para 27 de fevereiro. Os aprovados serão convocados conforme necessidade da administração municipal.

Os estagiários convocados cumprirão jornada de 30 horas semanais, com seis horas diárias, de segunda a sexta-feira. A bolsa-estágio será de R$ 800 para estudantes do ensino superior, além de auxílio-refeição no valor de R$ 400 e vale-transporte, de acordo com a distância entre a residência e o local de estágio.

A convocação dos classificados ocorrerá de acordo com a demanda das secretarias municipais, respeitando a ordem de classificação. O processo seletivo terá validade de seis meses, podendo ser utilizado conforme a necessidade da administração municipal. Todas as informações, comunicados e publicações referentes ao processo seletivo poderão ser acompanhados pelo Diário Oficial Eletrônico no site da Prefeitura de Suzano.

Para a secretária municipal de Administração, Cíntia Lira, o processo seletivo é uma forma de aproximar os estudantes da rotina do serviço público e fortalecer a gestão municipal. “O estágio é uma porta de entrada real para o serviço público. A gente quer estudantes participando do dia a dia da prefeitura, entendendo como as políticas públicas funcionam na prática e contribuindo com ideias novas. É uma troca, o município forma e, ao mesmo tempo, aprende”, finalizou a titular da pasta.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano recebe projeto 'Cidadania Itinerante' com emissão de documentos e orientações
Cidades

Suzano recebe projeto 'Cidadania Itinerante' com emissão de documentos e orientações

Saspe abre inscrições nesta quarta-feira para curso gratuito de Overloque
Curso

Saspe abre inscrições nesta quarta-feira para curso gratuito de Overloque

Morre Pedro Benites, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano
Cidades

Morre Pedro Benites, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano

Diretor da Defesa Civil de Suzano apresenta balanço de atividades
Cidades

Diretor da Defesa Civil de Suzano apresenta balanço de atividades

Saiba como vai ficar o trânsito com o Complexo Viário do Alto Tietê
Cidades

Saiba como vai ficar o trânsito com o Complexo Viário do Alto Tietê

Vendas de ventiladores aumentam em quase 200% em corrida às lojas centrais
Cidades

Vendas de ventiladores aumentam em quase 200% em corrida às lojas centrais