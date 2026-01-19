Suzano abre inscrições para processo seletivo de estágio no próximo dia 21

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Administração, abrirá no próximo dia 21 (quarta-feira) as inscrições para o novo processo seletivo de estágio, conforme o edital nº 01/2026. As vagas são destinadas a estudantes regularmente matriculados no ensino superior, com cadastro exclusivamente on-line até 27 de janeiro, por meio do site oficial do município, suzano.sp.gov.br.

O processo contempla estudantes dos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo, Marketing e Publicidade e Propaganda. Do total de oportunidades, 10% das vagas são reservadas a pessoas com deficiência (PCD), conforme previsto em lei.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva on-line, aplicada logo após a inscrição, composta por dez questões de múltipla escolha, sendo cinco de Língua Portuguesa e cinco de Matemática. Para ser classificado, o candidato deverá alcançar, no mínimo, 50% de aproveitamento. O gabarito será divulgado no Diário Oficial Eletrônico em 30 de janeiro, enquanto a lista final de classificação está prevista para 27 de fevereiro. Os aprovados serão convocados conforme necessidade da administração municipal.

Os estagiários convocados cumprirão jornada de 30 horas semanais, com seis horas diárias, de segunda a sexta-feira. A bolsa-estágio será de R$ 800 para estudantes do ensino superior, além de auxílio-refeição no valor de R$ 400 e vale-transporte, de acordo com a distância entre a residência e o local de estágio.

A convocação dos classificados ocorrerá de acordo com a demanda das secretarias municipais, respeitando a ordem de classificação. O processo seletivo terá validade de seis meses, podendo ser utilizado conforme a necessidade da administração municipal. Todas as informações, comunicados e publicações referentes ao processo seletivo poderão ser acompanhados pelo Diário Oficial Eletrônico no site da Prefeitura de Suzano.

Para a secretária municipal de Administração, Cíntia Lira, o processo seletivo é uma forma de aproximar os estudantes da rotina do serviço público e fortalecer a gestão municipal. “O estágio é uma porta de entrada real para o serviço público. A gente quer estudantes participando do dia a dia da prefeitura, entendendo como as políticas públicas funcionam na prática e contribuindo com ideias novas. É uma troca, o município forma e, ao mesmo tempo, aprende”, finalizou a titular da pasta.