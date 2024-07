Suzano abre inscrições para programa de qualificação de jovens na Unidade Suzano

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos a partir do eucalipto, está com inscrições abertas para a nova turma do Formare, na Unidade Suzano, em São Paulo. Desenvolvido pelo Programa Voluntariar da Suzano, em parceria com a Fundação Iochpe, o programa visa capacitar jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica para o mercado de trabalho. A iniciativa prevê 20 vagas para o curso de Operador(a) de Processo de Produção.

Os(as) interessados (as) têm até o dia 18 de agosto para realizar a inscrição e devem atender aos seguintes pré-requisitos: ter 18 ou 19 anos completos até 31 de agosto de 2024; renda familiar de até um salário mínimo por pessoa; não ser filho(a) de colaborador(a) da Suzano; ter Ensino Médio completo ou estar cursando o 2º ou 3º ano em escola pública; residir em Suzano ou em Jundiapeba (Mogi das Cruzes); ter disponibilidade para estudar presencialmente das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira; e não ter sido Aprendiz da Suzano anteriormente.

“O Formare é um programa de grande importância para o desenvolvimento de habilidades profissionais de jovens da região. Além disso, a iniciativa está alinhada ao nosso direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo, pois incentiva o voluntariado por parte dos(as) nossos(as) colaboradores(as), enquanto proporciona oportunidades de aprendizado e crescimento profissional para os(as) jovens no mercado de trabalho. Apoiar projetos como este é um reflexo da visão de uma empresa centenária, que busca atuar como agente de transformação na comunidade em que está inserida”, destaca Glaucia Dias, Gerente de Comunicação e Marca.

Esta será a 17ª turma do Formare, na Unidade Suzano, que já formou mais de 280 jovens da região. A última turma encerrará o curso em agosto deste ano.