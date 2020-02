Suzano abre vagas para curso gratuito de Operador de Processo de Produção

A Suzano Papel está com inscrições abertas para o curso gratuito de Operador de Processo de Produção na unidade de Suzano. As inscrições foram abertas na última segunda-feira (10) e visam selecionar os jovens que farão parte da 14ª turma do projeto Formare; iniciativa do Programa Voluntariar da Suzano em parceria com a Fundação Iochpe.

O objetivo do projeto é capacitar jovens em situação de vulnerabilidade social e prepará-los para o mercado de trabalho. “O Formare é um projeto que reforça nosso compromisso de gerar e compartilhar valor, fortalecendo nossos direcionadores. Acreditamos que a educação é o principal instrumento de transformação social e oferecer oportunidade para jovens de nossas comunidades se capacitarem para o mercado de trabalho, incentivando a busca de uma formação pessoal e profissional é o principal legado obtido”, destacou Elizabete Flores Pagliusi, coordenadora de Voluntariado e Projetos de Formação da Suzano.

Desde que iniciado, o Formare já formou, somente na unidade de Suzano, 220 jovens e tem outros 20 finalizando a formação da 13ª turma. Do total de formados, 147 estão inseridos no mercado de trabalho, o que corresponde a uma inclusão de 66%, e 72 (32%) trabalham nas unidades da região de Suzano. Além disso, 180 ex-alunos do projeto continuam estudando.

Joab da Silva Lourenço faz parte do time de ex-alunos que integra o quadro de colaboradores da empresa. Em 2014, ele participou da 9ª turma em Suzano. No ano seguinte, foi contratado como Operador de Treinamentos. “O Formare Aprendiz foi de suma importância para que eu pudesse me inserir no mercado de trabalho, conquistando meu primeiro emprego, e também para que tivesse uma base em minha carreira, pois o projeto nos ensina não só sobre a fabricação de papel, mas sobre diversos assuntos que podem ser aplicados nas nossas vidas, desde a profissional até a pessoal”.