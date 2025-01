Suzano acumula 50 prêmios, selos e certificações no período de 8 anos

A gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi acumulou 50 prêmios, selos e certificações ao longo dos oito anos de trabalho à frente da Prefeitura de Suzano, entre 2017 e 2024. A média representa um reconhecimento por boas práticas a cada dois meses, contemplando diferentes áreas da administração municipal, como Saúde, Educação e Segurança Pública.

Logo no primeiro ano de gestão, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu o prêmio “Professor Alexandre Vranjac” do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) em razão dos esforços na prevenção e no tratamento da tuberculose. No mesmo ano, a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM), recebeu o prêmio “Professor Joaquim Guimarães”, do Centro Acadêmico Doutor Carlos Roberto Vissechi do curso de Direito da Faculdade Unisuz. Em 2018, o grupamento voltou a receber honraria durante a entrega do Selo FBSP de Práticas Inovadoras. A homenagem foi concedida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, na capital paulista.

No ano seguinte, Suzano conquistou o primeiro lugar na etapa estadual do Prêmio Nacional do Conselho Federal de Odontologia (CFO) de Saúde Bucal. O feito ainda garantiu uma homenagem especial ao município na Casa da Odontologia Paulista. No mesmo ano, o Fundo Social de Solidariedade se destacou na Campanha do Agasalho 2019, sendo homenageado na categoria “Parceiro Fiel” pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Ainda em 2019, a Escola Municipal Lídia Lima da Silva, do bairro Jardim Planalto, foi destaque nacional no programa “Educação Viária é Vital 2019”, da Fundación Mapfre, que promove ações relacionadas à segurança e atenção ao trânsito. Na questão ambiental, Suzano ainda recebeu uma homenagem pela política de combate ao descarte irregular de entulho. A honraria foi concedida pela Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição (Abrecon). Por fim, Suzano também recebeu uma certificação para obtenção do Selo Município Amigo do Idoso. A honraria foi entregue pelo então governador João Doria durante a inauguração do Centro Dia do Idoso, na região norte do município.

Já em 2020, o Canil da GCM foi campeão na prova de faro de entorpecente da primeira edição do Torneio de Cães de Polícia. O resultado foi obtido pela cadela Mayla, da raça pastor belga malinois. A corporação ainda ficou em quarto lugar na modalidade abordagem policial com o cão Hunter, da mesma raça. A competição contou com cerca de 30 canis de instituições de segurança pública de todo o Brasil.

Em 2021, o Canil da GCM voltou a ser homenageado com uma medalha por operações com cães. A honraria foi entregue por representantes da Academia de Medalhística Cívico Militar do Brasil, em cerimônia no Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos, em Cotia. A Educação também foi destaque com a vitória de três professoras suzanenses na premiação nacional de boas práticas educacionais durante a pandemia de coronavírus (Covid-19). Os projetos “Mascote da Turma” e “Leitura na calçada”, criados por elas na rede municipal, concorreram com mais de 700 outros inscritos de todo o País.

A pasta também foi reconhecida pelo Estado por sua atuação intersetorial, recebendo o prêmio de Práticas Inovadoras na Educação. Outra conquista foi da escola Orlando Digênova, do Cidade Miguel Badra, que se tornou referência nacional ao conquistar o terceiro lugar do Prêmio Destaque Educação 2021 na categoria educação básica pública.

No mesmo ano, Suzano conquistou três editais do programa estadual “Juntos Pela Cultura”, voltado ao fomento cultural que une Estado, prefeituras e segmentos artísticos para potencializar o setor e a economia criativa. Ainda em 2021, Ashiuchi recebeu o prêmio “Parcerias Municipais”, também do governo do Estado, na categoria “Mitigar os impactos da pandemia na pobreza e na geração de emprego e renda”.