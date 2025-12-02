Suzano alinha conjunto de estratégias para início da 'Operação Natal Seguro'

O prefeito Pedro Ishi realizou nesta segunda-feira (01/12) uma reunião estratégica com representantes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM) para definir os detalhes da “Operação Natal Seguro”. A iniciativa será lançada oficialmente ainda nesta semana, com o objetivo de reforçar o patrulhamento, prevenir delitos e garantir tranquilidade à população durante o período de compras e festas de fim de ano.

O encontro, ocorrido no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, contou com a presença do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; do comandante da GCM, Rodrigo Kanashiro; e do diretor operacional da pasta, Claudemir Soares. A Polícia Militar foi representada pelo tenente-coronel José Ricardo Nunes Pereira, comandante do 32º Batalhão da PM, além do capitão Everton Oliveira Pinheiros de Godoi, comandante da 4ª Companhia, e do tenente Henrique Lourenço, que responde interinamente pela 1ª Companhia.

Também participaram da reunião os secretários municipais de Governo, Alex Santos; de Comunicação Pública, Paulo Pavione; e de Assuntos Jurídicos, Renato Ferraris; bem como o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo.

A “Operação Natal Seguro” visa ampliar a presença dos agentes de segurança em centros comerciais e nos bairros, bem como promover ações de fiscalização contra perturbação do sossego e outras ocorrências neste período.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que o município já atua com câmeras de monitoramento conectadas à Central de Segurança Integrada (CSI), o que fortalece o trabalho preventivo, contando ainda com a tecnologia de reconhecimento facial. “A ‘Operação Natal Seguro’ é fruto de um trabalho preventivo e coordenado, que une esforços da GCM e da PM. A meta é intensificar rondas, coibir crimes e responder com agilidade a qualquer situação, garantindo um fim de ano mais seguro para todos os suzanenses”, destacou o titular da pasta.

Já o comandante do 32º BPM, tenente-coronel José Ricardo Nunes Pereira, reforçou o compromisso da corporação com a segurança dos suzanenses e ressaltou a importância do trabalho conjunto. “A união entre as forças de segurança é o que potencializa os resultados. GCM, Polícia Militar e demais órgãos têm atuado em sinergia para garantir que a cidade esteja protegida. Com essa integração, conseguimos responder melhor às demandas da população e ampliar a sensação de segurança em todo o município”, pontuou.

De acordo com o prefeito Pedro Ishi, a atuação integrada entre os poderes municipais e estaduais é essencial para a proteção da população. “A segurança da população é uma prioridade da nossa gestão. A ‘Operação Natal Seguro’ é uma ação estratégica que mobiliza toda a nossa estrutura para garantir tranquilidade durante o fim de ano. Com planejamento, tecnologia e integração entre as forças, vamos proteger os centros comerciais, as famílias e cada região da nossa cidade”, concluiu.