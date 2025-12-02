Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 02 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Segurança

Suzano alinha conjunto de estratégias para início da 'Operação Natal Seguro'

Ação integrada da GCM e PM será intensificada nos centros comerciais e nos bairros a partir desta semana

02 dezembro 2025 - 22h00Por da Reportagem Local
Suzano alinha conjunto de estratégias para início da 'Operação Natal Seguro'Suzano alinha conjunto de estratégias para início da 'Operação Natal Seguro' - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O prefeito Pedro Ishi realizou nesta segunda-feira (01/12) uma reunião estratégica com representantes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM) para definir os detalhes da “Operação Natal Seguro”. A iniciativa será lançada oficialmente ainda nesta semana, com o objetivo de reforçar o patrulhamento, prevenir delitos e garantir tranquilidade à população durante o período de compras e festas de fim de ano.

O encontro, ocorrido no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, contou com a presença do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; do comandante da GCM, Rodrigo Kanashiro; e do diretor operacional da pasta, Claudemir Soares. A Polícia Militar foi representada pelo tenente-coronel José Ricardo Nunes Pereira, comandante do 32º Batalhão da PM, além do capitão Everton Oliveira Pinheiros de Godoi, comandante da 4ª Companhia, e do tenente Henrique Lourenço, que responde interinamente pela 1ª Companhia.

Também participaram da reunião os secretários municipais de Governo, Alex Santos; de Comunicação Pública, Paulo Pavione; e de Assuntos Jurídicos, Renato Ferraris; bem como o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo.

A “Operação Natal Seguro” visa ampliar a presença dos agentes de segurança em centros comerciais e nos bairros, bem como promover ações de fiscalização contra perturbação do sossego e outras ocorrências neste período.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que o município já atua com câmeras de monitoramento conectadas à Central de Segurança Integrada (CSI), o que fortalece o trabalho preventivo, contando ainda com a tecnologia de reconhecimento facial. “A ‘Operação Natal Seguro’ é fruto de um trabalho preventivo e coordenado, que une esforços da GCM e da PM. A meta é intensificar rondas, coibir crimes e responder com agilidade a qualquer situação, garantindo um fim de ano mais seguro para todos os suzanenses”, destacou o titular da pasta.

Já o comandante do 32º BPM, tenente-coronel José Ricardo Nunes Pereira, reforçou o compromisso da corporação com a segurança dos suzanenses e ressaltou a importância do trabalho conjunto. “A união entre as forças de segurança é o que potencializa os resultados. GCM, Polícia Militar e demais órgãos têm atuado em sinergia para garantir que a cidade esteja protegida. Com essa integração, conseguimos responder melhor às demandas da população e ampliar a sensação de segurança em todo o município”, pontuou.

De acordo com o prefeito Pedro Ishi, a atuação integrada entre os poderes municipais e estaduais é essencial para a proteção da população. “A segurança da população é uma prioridade da nossa gestão. A ‘Operação Natal Seguro’ é uma ação estratégica que mobiliza toda a nossa estrutura para garantir tranquilidade durante o fim de ano. Com planejamento, tecnologia e integração entre as forças, vamos proteger os centros comerciais, as famílias e cada região da nossa cidade”, concluiu.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano realiza 1ª edição do Fórum Regional da Juventude
Cidades

Suzano realiza 1ª edição do Fórum Regional da Juventude

Operação 'Cata-Treco' chegará a 37 localidades da região central até 20 de dezembro
Cidades

Operação 'Cata-Treco' chegará a 37 localidades da região central até 20 de dezembro

Suzano participa de encontro na Cetesb sobre gestão de resíduos
Cidades

Suzano participa de encontro na Cetesb sobre gestão de resíduos

Parceria entre Saspe e Instituto Federal forma 60 mulheres em curso 'Cuidadora de pessoa idosa'
Cidades

Parceria entre Saspe e Instituto Federal forma 60 mulheres em curso 'Cuidadora de pessoa idosa'

Câmara de Suzano entregará Título de Cidadã Suzanense nesta quarta
Cidades

Câmara de Suzano entregará Título de Cidadã Suzanense nesta quarta

Trata Brasil aponta Suzano com menor perda de água no País
Índice de Saneamento Básico

Trata Brasil aponta Suzano com menor perda de água no País