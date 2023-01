Suzano anuncia para 25 de fevereiro entrega da UPA 24h do Revista

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) vai inaugurar no dia 25 de fevereiro a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do Jardim Revista, em Suzano. O espaço terá atendimento de ortopedia, pediatria e clínico geral. A expectativa é que ocorra de 10 mil a 14 mil atendimentos mensais na região norte.

O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde Pedro Ishi durante a participação do programa DS Entrevista.

A obra foi concluída e agora segue o processo licitatório para escolher a empresa responsável por mobiliar os laboratórios e salas da UPA.

A inauguração da UPA 24 horas na região norte vai diminuir a dependência dos atendimentos exclusivos no Pronto Socorro Municipal no Centro de Suzano.

“A população da região norte depende muito do PS. Com o atendimento 24 horas vai aliviar a demanda. Ficamos felizes de colocar o ponto final em mais uma ‘lenda’ da cidade”, comenta o secretário.

Desde o primeiro mandato do prefeito Rodrigo Ashiuchi, em 2016, assumiu o compromisso de entregar a UPA do Jardim revista. Em dezembro de 2016, (01/12) por exemplo, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) participou de uma reunião com parte da Diretoria-Executiva da Associação Paulista de Medicina (APM).

Na época, Ashiuchi afirmou que no governo federal constava que 80% da obra estava pronta. Mas desde 2012 as obras estavam estagnadas e foram abandonadas por governos anteriores.

Ao longo dos anos a deterioração do local, que foi alvo diversas vezes de furto, vandalismo e invasão, comprometeu a retomada da construção.

“Informaram que como a Prefeitura de Suzano não investiu em Segurança no local e o vandalismo, além do tempo, prejudicou a estrutura, o Executivo é que terá de arcar com o pagamento do resto do projeto, além de restaurar o que foi danificado. A má notícia é que não temos dinheiro para tanto. Caso eu não faça isso, terei de devolver R$ 1,5 milhão investido pela União. Em suma, essa é uma das inúmeras situações caóticas da Saúde de Suzano que teremos de resolver. Para tanto, quero contar com o apoio da APM, inclusive, para colocar o Conselho Fiscal da Saúde para funcionar de verdade", salientou.

Ashiuchi assumiu o compromisso e conseguiu restaurar o prédio no seu segundo mandato.