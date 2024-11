Suzano aparecem entre as cidades com melhor avaliação de saúde bucal

Suzano receberá em janeiro do ano que vem o “Prêmio Saúde Bucal”, realizado pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp). A cidade ficou na quarta colocação entre os municípios entre 100 mil e 500 mil habitantes inscritos em todo o Estado. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 24, às 18 horas, no Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (Ciosp), que será realizado no Expo Center Norte, na capital paulista.

O município foi um dos 31 inscritos na premiação, que é referente ao exercício de 2023, e obteve 95 pontos na classificação final, se posicionando atrás apenas de Presidente Prudente, Marília e São José do Rio Preto no Grupo D, composto por cidades que possuem a quarta das cinco faixas populacionais da disputa. A maior nota atingida considerando todas as categorias foi por São Sebastião, que fez 109 pontos no Grupo C (de 50 mil a 100 mil habitantes).

No total foram 31 municípios inscritos pela Resolução CFO 264/2024, sendo três premiados pelo Grupo A (até 20 mil habitantes), quatro no Grupo B (entre 20 mil e 50 mil habitantes); cinco no Grupo C (entre 50 mil e 100 mil habitantes); 13 no Grupo D (entre 100 mil e 500 mil habitantes); e seis no Grupo E (mais de 500 mil habitantes).

Para atingir a nota suficiente para receber o prêmio, Suzano cumpriu diversos requisitos e obteve análise satisfatória em critérios de avaliação que consideraram investimentos em serviços odontológicos, qualidade das ações de promoção de saúde bucal, infraestrutura, valorização profissional, entre outros parâmetros.

A coordenadora de Atenção à Saúde Bucal, Edimara Chiasso, enalteceu a conquista. “Esse reconhecimento vem para mostrar como nossa cidade se destaca na área da Saúde", declarou.

Já o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, parabenizou as equipes da Atenção à Saúde Bucal e destacou a relevância da premiação. “Isso é fruto de um intenso trabalho realizado não só pelas equipes da Saúde Bucal, mas da nossa pasta como um todo”, declarou o chefe da pasta.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou o empenho da gestão na promoção da Saúde. “Realizamos um trabalho bem intenso nos últimos oito anos e alcançamos grandes resultados", disse.