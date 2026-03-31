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Jornal Diário de Suzano - 31/03/2026
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Saúde

Suzano aplica 3,1 mil vacinas contra a gripe e amplia prevenção com ações de saúde bucal no 'Dia D'

Mobilização da Secretaria de Saúde ocorreu em unidades e postos volantes, com vacinação, avaliações odontológicas e serviços preventivos para a população

31 março 2026 - 09h00Por de Suzano
Suzano aplica 3,1 mil vacinas contra a gripe e amplia prevenção com ações de saúde bucal no 'Dia D'Suzano aplica 3,1 mil vacinas contra a gripe e amplia prevenção com ações de saúde bucal no 'Dia D' - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria de Saúde de Suzano realizou no último sábado (28/03) o “Dia D” de vacinação contra a gripe, com ações simultâneas em nove unidades e dois postos volantes. A mobilização resultou na aplicação de 3.154 doses contra o vírus Influenza, além de 626 doses de outras vacinas, totalizando 3.780 imunizações.

Além da vacinação, a secretaria promoveu uma ação especial de prevenção em saúde bucal durante a mobilização. No total, foram realizadas 792 avaliações odontológicas nas nove unidades. A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, oferecer orientações e reforçar a prevenção em saúde bucal junto à população durante a campanha de vacinação contra a gripe.

As equipes realizaram avaliações odontológicas, orientações e rastreamento precoce de lesões, com foco na identificação de possíveis casos de câncer bucal. Somente nas três unidades com levantamento detalhado - Unidade de Saúde da Família (USF) Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis; USF Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil; e USF Dr. Eduardo Nakamura, no Miguel Badra Baixo - foram registradas 218 avaliações odontológicas, além de aferições de pressão arterial, glicemia e outros atendimentos preventivos.

O coordenador de Vigilância Epidemiológica de Suzano, José Landim, destacou a importância da mobilização para ampliar rapidamente a cobertura vacinal. “O ‘Dia D’ é uma estratégia fundamental para alcançar um grande número de pessoas em um curto período. A vacinação contra a gripe reduz complicações, internações e protege especialmente os grupos mais vulneráveis, principalmente neste período de maior circulação do vírus”, afirmou.

A coordenadora de Saúde Bucal, Edimara Chiasso, ressaltou que a integração das ações fortaleceu o atendimento preventivo. “Aproveitar a mobilização da vacinação para oferecer também avaliação odontológica é uma forma eficiente de ampliar o acesso da população aos serviços. Muitas lesões passam despercebidas e o diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de tratamento e cura”, explicou.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, avaliou positivamente os resultados e destacou o trabalho das equipes. “Organizamos uma grande estrutura para garantir o acesso da população aos serviços de saúde. Além da vacinação contra a gripe, oferecemos atendimentos preventivos e ações de saúde bucal, promovendo um cuidado mais completo. A adesão da população foi muito importante e seguimos trabalhando para ampliar ainda mais a cobertura”, afirmou.

A campanha de vacinação contra a Influenza segue no município até 30 de maio. O público-alvo da campanha inclui idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos (até 5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas e comunidades tradicionais quilombolas, além de pessoas em situação de rua. Também estão contemplados trabalhadores da saúde, professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, integrantes das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e portuários e funcionários dos Correios.

A imunização ainda abrange pessoas com deficiência permanente e indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis ou outras condições clínicas especiais, considerados mais suscetíveis a complicações causadas pelo vírus da gripe. Ela é contraindicada para pessoas com histórico de reação alérgica grave à proteína do ovo ou outro componente da vacina, doença febril aguda moderada ou severa e quem realiza tratamento com imunodepressores em doses altas.

Para receber o imunizante, é necessário ir a um dos 24 postos de saúde da cidade, de segunda a sexta, das 8 às 16 horas, e apresentar documento de identificação e caderneta de vacinação. No caso das crianças, a apresentação da carteirinha é obrigatória, medida que permite o acompanhamento adequado do histórico vacinal e garante maior segurança no atendimento.

“O ‘Dia D’ foi um sucesso, mas a campanha continua nas unidades de saúde. Nosso objetivo é ampliar ainda mais a cobertura vacinal e garantir que todos os públicos prioritários tenham acesso à proteção contra a gripe. Por isso, reforçamos o convite para que a população procure a unidade mais próxima e mantenha a vacinação em dia”, concluiu o secretário William Harada.

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