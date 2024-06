Suzano apresenta crescimento orçamentário maior que 90% em sete anos

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças apresentou nesta segunda-feira (03/06), em audiência pública organizada pela Câmara, a evolução das receitas da Prefeitura de Suzano, que quase dobrou nos últimos sete anos. Os gráficos compartilhados pelo titular da pasta, Itamar Viana, revelaram o crescimento de 92% na arrecadação, a partir da comparação do número de 2017, que registrou R$ 696.490.000,00, com o valor contabilizado em 2023, de R$ 1.341.926.000,00. Para 2024, a previsão é de R$ 1.432.376.000,00, conforme previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA).

A audiência teve o objetivo de discutir o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2025, que projeta a arrecadação de R$ 1.525.120.000,00 para o próximo ano, cujo conteúdo está previsto para ser votado na sessão ordinária do Legislativo municipal nesta quarta-feira (05/06).

A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Casa de Leis, Antonio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado, e contou com a participação dos vereadores Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus; Artur Takayama; Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt; e Gerice Lione. Por parte da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, também marcaram presença o diretor de Orçamento, William Nakamura; o auxiliar administrativo, Marcos César, e o escriturário Ademir Braga.

As previsões para os anos seguintes seguem a tendência de crescimento que foi verificada entre 2017 e 2023 e que estão previstas para 2024 e 2025. Para 2026, há uma estimativa de receita de R$ 1.569.663.000,00 e, para 2027, a expectativa é de R$ 1.608.416.000,00.

A evolução das receitas, conforme análise da pasta de Finanças, é resultado de uma soma de fatores que incluem a arrecadação do Imposto sobre Serviços (ISS), que tem sido positivamente impactada pela expansão no comércio da cidade. Este cenário já havia sido destacado na abertura da feira de negócios “Suzano Faz” deste ano, em 25 de abril, quando o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio), Valterli Martinez, afirmou que Suzano é a primeira cidade do Alto Tietê em vendas no comércio varejista.

Outros aspectos macroeconômicos também foram abordados durante a atividade para demonstrar a importância de alguns indicadores nas perspectivas econômicas e a influência deles nas receitas municipais. A apresentação trouxe como exemplo a redução da inflação média ao ano, que registrou 5,78% em 2022 e 4,62% em 2023, assim como a taxa real de juros ao ano, que ficou em 13,65% no ano de 2022 e 12,19% em 2023.

Viana afirmou que a evolução das receitas reflete o crescimento do município e o respeito ao equilíbrio orçamentário. “Temos alcançado números importantes, que traduzem a condução adequada das contas públicas. A elevação contínua da arrecadação é revertida em aumento e aprimoramento da prestação de serviços públicos. Agradecemos aos vereadores pela oportunidade de poder compartilhar esses dados, que fazem jus à Lei de Responsabilidade Fiscal (lei complementar nº 101, de 04/05/2000)”, declarou o titular da pasta.