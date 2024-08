Suzano arrecada R$ 83,3 milhões com IPTU no primeiro semestre

A Prefeitura de Suzano arrecadou, no primeiro semestre de 2024, mais de R$ 83,3 milhões com o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). O número é 5,8% maior que nos primeiros seis meses de 2023.

No primeiro semestre de 2023, a administração suzanense arrecadou pouco mais de R$ 78,7 milhões com o pagamento do imposto.

A Prefeitura aumentou, também, o valor recuperado da Dívida Ativa.

PRIMEIRO SEMESTRE

No primeiro semestre de 2023, a recuperação foi de pouco mais de R$ 13,9 milhões. Neste ano, foram recuperados pouco mais de R$ 15,7 milhões. A diferença é de 12,9% se comparados os dois períodos.

PAGAMENTO

A administração suzanense reforçou a importância de fazer o pagamento do IPTU em dia para que o valor seja revertido em melhorias para a cidade.

“Vários trabalhos e obras vêm sendo realizados em nossa cidade, e muito disso é possível graças ao investimento feito com o valor recebido. Sempre ressaltamos que efetuar os pagamentos é criar a possibilidade de ter um retorno em infraestrutura e desenvolvimento. Por isso, é muito importante evitar a inadimplência”, disse o secretário Itamar Viana.

A Prefeitura disse que sempre orienta os contribuintes sobre a importância de realizar o pagamento em dia, inclusive com as informações nos carnês de IPTU enviados aos pagantes.

A importância é reforçada quando é realizado o Programa de Recuperação e Estímulo ao Pagamento de Débitos Fiscais (Refis).

A última edição do Refis se encerrou em março deste ano.

A Secretaria de Planejamento e Finanças se colocou à disposição da população de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no Centro Unificado de Serviços, o Centrus, que está localizado na Avenida Paulo Portela, 210, no Centro da cidade.