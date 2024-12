Suzano assegura direito à moradia 1,9 mil lotes regularizados desde 2017

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, finaliza o ano de 2024 contabilizando 1.921 lotes regularizados desde 2017. Ao longo dos oito anos de gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi, a cidade garantiu a entrega de matrículas a 921 famílias em pelo menos seis núcleos atendidos pelo programa Cidade Legal e por iniciativa de organização popular (Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social - Reurb S).

O núcleo com mais famílias atendidas durante o período foi o da Vila Fátima, bairro do distrito de Palmeiras. Na localidade, foram regularizados 857 lotes e emitidas 581 matrículas por meio do programa “Cidade Legal”, do governo do Estado. No mesmo modelo, a pasta também garantiu a regularização de 220 lotes na Vila Barros, com 145 matrículas; 163 lotes no Jardim Belém, com 97 matrículas entregues; e 158 lotes no Ramal São José, com 52 processos encaminhados ao Cartório de Registro de Imóveis (CRI).

Já na iniciativa de organização popular (Reurb S), que consiste na mobilização de moradores para a contratação dos projetos e acompanhamento da prefeitura, o núcleo com mais títulos entregues foi o do bairro Estância Americana, também na região de Palmeiras, com 90 lotes regularizados e 56 matrículas finalizadas. Já na Vila Sonia Regina, no Miguel Badra, foram 29 lotes regularizados com todas as respectivas matrículas entregues. O núcleo é seguido pela Nova Vila Rica, com 16 lotes regularizados e 13 matrículas emitidas, e pelas regiões do Jardim Lazzareschi e da Vila Helena, com 408 e nove lotes regularizados e encaminhados ao CRI, respectivamente.

O levantamento da pasta ainda aponta 4.927 lotes em tramitação. Pelo Cidade Legal, atualmente são 1.540 no Miguel Badra - Gleba B; 1.440 no Jardim Gardênia Azul; 250 na Vila Rica; e 150 na Vila do Sapo.

Ainda em tramitação, pela Reurb S, estão aguardando peças técnicas as regularizações no Jardim Panorama (532 lotes), no Miguel Badra (152), no Jardim Brasil (100), no Portal da Esperança (107), na Terra Prometida (61), no Jardim Graziela (146), na Vila Ipelândia (21), na estrada do Tani (53), na Vila Nova Jerusalém (63), na Vila Maria de Maggi (5), no Núcleo Quitéria (18), no Jardim São Bernardino (9), no Jardim Ikeda (80) e no Jardim Brasil 2 (200).

De acordo com o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, a pasta segue comprometida com o tema: “Nossa cidade vem em uma busca incessante por mais recursos e investimentos na área da Habitação, além de recepcionar o assunto nos instrumentos urbanísticos do município”.

A fala também é endossada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, que reforça a importância das conquistas.

“Nos últimos oito anos pudemos avançar muito, atualizando cadastros e acompanhando de perto a mobilização dos moradores. A regularização representa mais dignidade e segurança jurídica às famílias, que têm uma luta histórica pela moradia na cidade”, finalizou.