Suzano cancela evento e mobiliza Defesa Civil após riscos climáticos

Diante do cenário climático previsto para este fim de semana, a Defesa Civil de Suzano está em estado de atenção e alerta total, com equipes mobilizadas para monitorar as áreas de risco e atender possíveis ocorrências.

Por conta da situação, a Prefeitura de Suzano cancelou o lançamento da pedra fundamental do Centro Esportivo do Miguel Badra, previsto para este sábado (08/11).

De acordo com a Prefeitura, a suspensão ocorreu em razão do alerta de chuvas intensas emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo em decorrência da formação de um ciclone extratropical.

Além disso, a Guarda Civil Municipal (GCM) e todas as secretarias da administração municipal estão acompanhando de forma integrada às condições climáticas e adotando medidas preventivas para garantir a segurança e o bem-estar dos moradores.

A Prefeitura de Suzano reforçou neste sábado (8), o pedido para que todos redobrem os cuidados, evitem deslocamentos desnecessários durante o período de instabilidade e sigam as orientações oficiais dos órgãos de segurança e proteção.

Na sexta-feira, a Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu um novo alerta via sistema Cell Broadcast sobre a chegada do ciclone extratropical no Estado de São Paulo, trazendo chuvas e fortes vendavais que podem ultrapassar os 100 km/h.

O alerta foi enviado para os moradores da faixa leste paulista, abrangendo as regiões da Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba, Litoral Norte, Litoral Sul, Baixada Santista e Campinas.

Moradores do Alto Tietê receberam o comunicado.

De acordo com a Defesa Civil, o sistema deve atingir a Região Metropolitana de São Paulo no começo da madrugada deste sábado.

O ciclone extratropical pode provocar chuvas intensas e rajadas de ventos perigosas, além de queda de granizo e microexplosões (downbursts) pontuais. “O ciclone extratropical já passou pelo Rio Grande do Sul, por Santa Catarina e atua neste momento no Paraná, causando grandes estragos, por isso é preciso que estejamos preparados e sigamos os alertas da Defesa Civil”, disse as Major PM Michele César, diretora de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Para garantir pronta resposta às ocorrências relacionadas às tempestades, todo o Sistema Estadual de Defesa Civil está em prontidão, e a Defesa Civil mobiliza o Gabinete de Crise neste sábado (8) — dia com maior potencial de tempo severo no Estado. Instituições como o Corpo de Bombeiros, ARSESP, ARTESP, Fundo Social, SP Águas, Sabesp e concessionárias de energia e gás estarão reunidas no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil estadual.