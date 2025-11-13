Suzano celebra Dia Nacional da Alfabetização destacando avanços para a melhoria do ensino

No Dia Nacional da Alfabetização, celebrado nesta sexta-feira (14/11), a Secretaria Municipal de Educação destaca o trabalho que tem sido desenvolvido em Suzano para garantir às crianças da cidade mais acesso à alfabetização, buscando promover os instrumentos que permitem a transição adequada entre a educação infantil e o ensino fundamental.

A cidade tem desenvolvido contextos de aprendizagem que unem linguagem e o sistema de escrita de forma concomitante, com planejamento que enfatiza a distinção entre propósitos didáticos e comunicativos, a partir do estímulo de atos de leitura e escrita, gerando maior engajamento do aluno e dando sentido à aprendizagem.

O objetivo tem sido incetivar à formação de leitores, por meio da escolha de livros com qualidade literária, mediação de leitura e elaboração de boas perguntas para ativar conhecimentos e inferir sentidos. As abordagens defendem a alfabetização como um processo contextual, significativo e transformador, para o pleno desenvolvimento da criança e sua participação ativa na sociedade.

A administração municipal tem dado suporte para que as crianças avancem às etapas seguintes do aprendizado e tenham acesso a materiais didáticos específicos. Para os 12.846 alunos que iniciaram as séries do ensino fundamental neste ano, por exemplo, foi disponibilizado o conteúdo da editora Sesi, que oferece ao professor uma gama de conteúdos para desenvolver as diferentes áreas do conhecimento.

Para reforçar o aprendizado com o uso da tecnologia, a prefeitura já garantiu, desde 2017, a aquisição de mais de quatro mil chromebooks, que estão permitindo aos alunos o acesso à plataforma Matific, criada para fornecer uma experiência matemática de alta qualidade para cada criança. A ferramenta oferece um caminho de aprendizagem personalizado e adaptativo, com atividades projetadas por especialistas da área. Por este instrumento, os educadores ainda podem desenvolver o raciocínio junto aos estudantes, os ensinando a passar de uma fase no jogo, por exemplo.

A Educação suzanense ainda conta com o Sistema Informatizado Municipal de Avaliação na Educação Básica (Simaeb), idealizado pela equipe pedagógica para garantir o acompanhamento da aprendizagem de alunos do 1º ao 5º ano, nas disciplinas de Português e Matemática. O objetivo é monitorar o desenvolvimento das habilidades indicadas para cada série, de forma que a pasta tenha uma visão mais abrangente e assertiva sobre o desempenho dos estudantes.

No contexto escolar, os alunos também têm desfrutado das melhorias que vêm sendo implementadas nas unidades por meio dos recursos do Programa Dinheiro Direto nas Escolas Municipais (PDDEM). Para reforçar a contribuição deste instrumento ao município, o prefeito Pedro Ishi assinou um convênio em 10 de abril com a Secretaria Municipal de Educação, para que seja garantido um repasse de R$ 5 milhões, que garante autonomia a diretores e diretoras que precisam fazer trabalhos preventivos e corretivos nas unidades.

Paralelamente às ações que têm melhorado as condições de aprendizado dos alunos, a pasta também tem investido na qualificação de seus servidores, com formações pedagógicas no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, que tem contemplado professores, coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino, diretores, articuladores comunitários, professores do atendimento educacional especializado e agentes de apoio à inclusão.

A pasta busca aprimorar o conhecimento de gestores e do corpo docente ao oportunizar encontros e cursos dedicados à especialização de determinados conteúdos. No ano passado, as equipes participaram do 5º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê, que contribuiu com os debates em torno do processo de alfabetização, trazendo temas como “Alfabetização na transição da educação infantil para o ensino fundamental”; “Políticas de alfabetização e formação de professores alfabetizadores”; “Alfabetização e avaliação”; “Alfabetização: concepções, métodos e tecnologias”; e “Alfabetização: equidade, inclusão e diversidade”.

Também em 2024, a parceria da pasta com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) permitiu a conclusão de uma capacitação para 81 lideranças de escolas municipais, que participaram do curso de pós-graduação em Gestão Escolar oferecido pela instituição e pela prefeitura. A formação foi voltada para assistentes técnicos de área, supervisores de ensino, diretores, coordenadores pedagógicos e professores responsáveis por unidades escolares. A iniciativa buscou oferecer aos profissionais de educação uma especialização que promovesse conhecimentos teóricos, ferramentas de gestão e práticas cotidianas.

A secretária Renata Priscila Magalhães afirmou que todas essas ações são fundamentais para que os alunos possam ter acesso às escolas e tenham as condições necessárias para assimilarem os conteúdos propostos. “Da mesma forma que nos atentamos ao que é ensinado em sala de aula, também executamos trabalhos que buscam garantir o transporte escolar, os kits de materiais e uniformes, as melhorias na estrutura interna dos equipamentos e as refeições. Assim, abrangemos em todos os aspectos que envolvem a educação no município”, declarou.