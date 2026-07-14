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Jornal Diário de Suzano - 14/07/2026
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Cidades

Vigilância Sanitária reúne 35 participantes na abertura do Projeto Qualivisa 2026

Primeira capacitação sobre boas práticas em serviços de alimentação ocorreu nesta segunda-feira (13/07), na Casa de Cultura de Palmeiras

14 julho 2026 - 17h31Por de Suzano
Primeira capacitação sobre boas práticas em serviços de alimentação ocorreu nesta segunda-feira (13/07), na Casa de Cultura de PalmeirasPrimeira capacitação sobre boas práticas em serviços de alimentação ocorreu nesta segunda-feira (13/07), na Casa de Cultura de Palmeiras - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Saúde deu início, nesta segunda-feira (13/07), ao Projeto Qualivisa 2026 com a realização da primeira capacitação sobre boas práticas em serviços de alimentação. O encontro, promovido pela Vigilância Sanitária na Casa de Cultura de Palmeiras, reuniu 35 participantes, entre profissionais do setor alimentício e pessoas interessadas em ingressar na área. A iniciativa integra o calendário de educação em saúde do município e tem como objetivo fortalecer a prevenção de riscos sanitários, ampliar a qualificação dos serviços e promover a segurança alimentar.

Durante a atividade, os participantes receberam orientações sobre legislação sanitária, higiene pessoal, manipulação correta dos alimentos, prevenção da contaminação, limpeza e sanitização de ambientes, armazenamento adequado dos produtos e demais procedimentos fundamentais para garantir alimentos seguros à população. A formação é gratuita e seguirá sendo realizada neste mês.

A programação do Qualivisa 2026 prevê oito encontros distribuídos em quatro polos da cidade: Casa de Cultura de Palmeiras, Centro Cultural Boa Vista, Escola Municipal Antônio Marques Figueira e Centro Cultural Monteiro Lobato. O encerramento ocorrerá em 5 de agosto, com a entrega dos certificados aos participantes e a abertura oficial do Ciclo de Palestras para o Setor Regulado.

A diretora da Vigilância Sanitária de Suzano, Carmen Lucia Lorente, destacou a adesão registrada já no primeiro dia. “Ficamos muito satisfeitos com a participação de 35 pessoas neste primeiro encontro. Esse interesse demonstra que os profissionais reconhecem a importância da capacitação contínua e reforça que a educação em saúde é um caminho fundamental para prevenir riscos, qualificar os serviços e oferecer mais segurança alimentar para toda a população”, declarou.

As atividades ocorrerão sempre com foco na capacitação profissional e na disseminação de práticas que garantam mais qualidade e segurança aos alimentos oferecidos à população. As inscrições são realizadas digitalmente no site http://sympla.com.br/produtor/visasuzano.

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