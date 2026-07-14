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Jornal Diário de Suzano - 14/07/2026
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Cidades

Meio Ambiente de Suzano conquista certificações e lidera rankings nacionais

Em menos de um ano, município foi protagonista em quatro oportunidades, se destacando perante outros municípios do Estado e do País ao atender critérios de avaliação

14 julho 2026 - 17h15Por de Suzano
A atuação da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano tem sido reconhecida com certificações e lideranças em rankings nacionaisA atuação da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano tem sido reconhecida com certificações e lideranças em rankings nacionais - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A atuação da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano tem sido reconhecida com certificações e lideranças em rankings nacionais. Em menos de um ano, o município foi protagonista em quatro oportunidades, se destacando perante outros municípios do Estado e do País ao atender os indicadores exigidos por órgãos e instituições renomadas de avaliação.

Nestes últimos 12 meses, a pasta se destacou pela eficiência do trabalho que está sendo desenvolvido, a partir da preservação das áreas de mananciais, da gestão de resíduos sólidos, de planos e legislações municipais voltadas à proteção ambiental e de iniciativas relacionadas à educação ambiental, que têm alcançando os estudantes da rede municipal. 

Não por acaso, o Ranking de Competitividade dos Municípios, conduzido pelo Centro de Liderança Pública, colocou Suzano na 1ª posição entre 418 cidades brasileiras por ser exemplo nas ações de combate ao desmatamento e destinação adequada do lixo.

Pelo mesmo trabalho, o governo paulista premiou Suzano como a 6ª cidade mais bem avaliada no programa Município VerdeAzul e a Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma) certificou a cidade pela defesa da agenda ambiental municipalista do Estado de São Paulo. Além disso, o Instituto Trata Brasil divulgou que a cidade foi a melhor colocada no País no Índice de Perdas na Distribuição (IPD).

As conquistas refletem o trabalho integrado das equipes técnicas da secretaria com outros orǵaos ambientais do Estado, por meio das ações de fiscalização, campanhas de conscientização, implantação de projetos de conservação e avanços na gestão municipal dos recursos naturais.

Como exemplos da atuação de Suzano no contexto ambiental, pode ser citada a gestão dos resíduos por meio de cinco ecopontos disponíveis para a população; o programa “Caçamba Verde”, que garante um sistema de rastreamento de transportadores (caçambeiros) que são cadastrados junto à prefeitura, para manter um procedimento de descarte seguindo normas pré-estabelecidas; e também o Grupo de Fiscalização Integrada da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Tietê Cabeceiras, que atua para combater crimes ambientais em área de preservação; além da Central de Triagem do Miguel Badra, com o trabalho voltado à reciclagem em parceria com a cooperativa Univence.

O trabalho tem contado com o suporte do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Condema) e dos instrumentos que estão norteando as ações a médio e longo prazo, como o Plano Municipal de Adaptação e Resiliência Climática; o Programa Municipal de Educação Ambiental de Suzano (2026-2029) e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

No que tange à arborização urbana, a cidade tem se destacado por priorizar o uso de espécies nativas e realizar um trabalho efetivo para aumento do percentual de cobertura vegetal no perímetro urbano, com uma variedade de iniciativas como o “Árvore no Meu Bairro” e “Árvore Familiar”, que incentivam o plantio em família e integração com a comunidade; o Disk-Árvore, que permite o agendamento do plantio em um lugar de preferência, de acordo com a viabilidade; e o “Nasce uma criança, Planta-se uma Árvore”, entre outros.

Já em relação à educação ambiental, pode ser citada a parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que garante visitas periódicas ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura e demais pontos do município, com o objetivo de promover a vivência com o meio ambiente e com os animais, para desenvolver a conscientização em torno da importância da preservação.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, afirmou que os prêmios e destaques nos rankings estaduais e nacionais mostram que a cidade se tornou uma referência ambiental por sua atuação. “É sempre motivo de orgulho podermos ser reconhecidos dessa forma, que atesta nosso alinhamento com a agenda ambiental associada não só a compromissos locais, como nacionais e internacionais. Suzano está fazendo a sua parte neste processo”, declarou o titular da pasta.

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