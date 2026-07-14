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Jornal Diário de Suzano - 14/07/2026
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Cidades

Passe Livre Estudantil registra 632 inscrições no primeiro dia

Prazo segue até o fim de setembro e tem como objetivo garantir a gratuidade no transporte público municipal para estudantes de baixa renda

14 julho 2026 - 17h22Por de Suzano
Passe Livre Estudantil registra 632 inscrições no primeiro diaPasse Livre Estudantil registra 632 inscrições no primeiro dia - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Educação registrou 632 solicitações, entre recadastramentos e novos pedidos de inscrição, do programa Passe Livre Estudantil nesta segunda-feira (13/07), primeiro dia de abertura do processo referente ao segundo semestre de 2026.

Para participar, o interessado deve residir em Suzano, atender aos critérios socioeconômicos previstos na legislação e cumprir os demais requisitos estabelecidos pelo programa. Todo o procedimento é realizado de forma on-line, por meio do endereço sis.suzano.sp.gov.br/passelivre. O prazo para solicitar o benefício segue até 30 de setembro. 

Desenvolvido pela Prefeitura de Suzano em parceria com a Radial Transporte, o programa garante gratuidade no transporte público municipal aos estudantes que atenderem aos critérios estabelecidos pela legislação. O benefício contempla também alunos dos ensinos fundamental e médio da rede particular que sejam bolsistas, além de estudantes de cursos técnicos e do ensino superior.

O primeiro passo para obter o benefício é criar a conta de acesso no portal oficial do programa. Com o cadastro concluído e atualizado, o aluno deve iniciar formalmente o pedido do benefício correspondente ao semestre letivo. Em seguida, no menu lateral esquerdo da tela, clicar na opção “Solicitação 2º Semestre de 2026” e preencher as informações pessoais e escolares solicitadas, incluindo nome completo, CPF, data de nascimento, endereço, e-mail, telefone, instituição de ensino, carga horária, curso e linha de ônibus utilizada.

Após o preenchimento dos dados, o sistema gera um formulário que deverá ser impresso e apresentado à instituição de ensino para validação. Na sequência, a documentação deverá ser digitalizada e encaminhada para análise, de acordo com o cronograma disponibilizado no portal.

Importante ressaltar que a concessão do benefício só ocorrerá após a aprovação de todos os documentos apresentados. O andamento da solicitação poderá ser acompanhado pelo próprio estudante na plataforma. O site também disponibiliza uma seção de dúvidas frequentes, um vídeo tutorial e o cronograma completo das etapas do processo.

A secretária Renata Priscila Magalhães destacou que o programa contribui diretamente para a permanência dos estudantes nas instituições de ensino. “O Passe Livre Estudantil representa um importante apoio às famílias e aos alunos que precisam utilizar diariamente o transporte público para estudar. Nosso objetivo é facilitar o acesso ao benefício e garantir que os estudantes que atendem aos critérios possam dar continuidade à sua formação com mais tranquilidade e segurança”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi reforçou o compromisso da administração municipal com a ampliação do acesso à educação e políticas públicas. “Investir no Passe Livre Estudantil é promover inclusão social e criar condições para que nossos jovens continuem estudando e construindo novas oportunidades para o futuro. A Prefeitura seguirá trabalhando para que a educação esteja cada vez mais acessível aos estudantes suzanenses”, declarou.

Os interessados que tiverem dúvidas podem procurar a Secretaria Municipal de Educação por meio do telefone (11) 4744-6084 ou enviar uma mensagem para o e-mail passe.livre@educ.suzano.sp.gov.br.

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