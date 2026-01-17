Suzano conta com 16 pontos de táxis e áreas de embarque e desembarque

Suzano possui 16 pontos de táxis e 155 taxistas cadastrados na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte atualmente.

Embora não haja paradas exclusivas para motoristas de aplicativos, a cidade também conta com áreas de embarque e desembarque sinalizadas em pontos estratégicos, como no entorno da Estação de Suzano.

A principal orientação da pasta aos passageiros e pedestres é a atenção às placas e sinalizações viárias. Com uma observação cautelosa, é possível evitar acidentes e o cometimento de infrações de trânsito.

Em casos de irregularidades no transporte, denúncias podem ser encaminhadas via Ouvidoria Municipal por meio do telefone 0800-774-2007, pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br, ou à própria secretaria pelo telefone 4746-1166.