Suzano conta com 32 profissionais do programa 'Mais Médicos'

A Prefeitura de Suzano conta, atualmente, com 32 profissionais que trabalham por meio do programa “Mais Médicos”, que é feito pelo Governo Federal. Esses médicos trabalham em atendimentos na Atenção Básica, tanto em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) quanto em Unidades de Saúde da Família (USFs).

A Secretaria de Saúde de Suzano reforçou seu compromisso em “sempre promover atendimentos de qualidade”. Por conta disso, a pasta se manifesta, a cada edital, sobre se tem interesse ou não na ampliação do quadro de profissionais por meio do programa federal, considerando uma série de critérios que comprovam ou não a necessidade. A pasta, no entanto, ressaltou que cabe ao Ministério da Saúde definir a quantidade de profissionais e a forma como serão distribuídos pelo País. “Isso varia de acordo com o perfil e a demanda necessária em cada município”, disse a Secretaria de Saúde de Suzano.