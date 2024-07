Suzano decreta luto oficial de três dias pela morte de Estevam Galvão

A Prefeitura de Suzano decretou, no último domingo (30), pela morte do ex-prefeito, ex-deputado estadual e ex-deputado federal, Estevam Galvão. O decreto foi oficializado no último domingo (30).

“A decisão foi oficializada por meio do Decreto n° 10.092/2024 publicado em edição extra da Imprensa Oficial”, divulgou a Prefeitura.

A despedida de Estevam Galvão ocorreu em velório, realizado neste domingo (30), e foi aberto ao público. Familiares e amigos que o político colecionou durante sua trajetória na política compareceram na Arena Suzano para dar o último adeus. Estevam morreu no último sábado (29), aos 81 anos, em São Paulo.

Câmara de Suzano

Seguindo ao luto oficial de três dias decretado pelo Executivo a Câmara de Suzano informou que a bandeira da cidade na sede da Casa de Leis ficará hasteada a meio mastro.

"Com 50 anos de vida pública, Estevam iniciou sua carreira política como vereador, em Suzano. Foi prefeito da cidade por quatro vezes e o primeiro deputado federal de Suzano. Estevam contou com cinco mandatos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Foi líder partidário por 10 anos, 2º secretário da Mesa Diretora em 2017 e Corregedor da Casa. Além disso, Estevam ainda foi subprefeito de Guaianases, em São Paulo, na gestão de José Serra.", escreveu a Câmara.

Ele estava lutando contra um câncer no pâncreas e morreu por complicações causadas pela doença.