Suzano deve ser beneficiado com novo programa estadual 'Bairro Paulista'

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, acompanhado do secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, e do vereador e prefeito eleito, Pedro Ishi, prestigiou nesta terça-feira (26/11) o lançamento do programa “Bairro Paulista”, realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação. O evento ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo.

A iniciativa visa garantir mais qualidade de vida à população por meio de projetos de requalificação urbana e deve ser adotado a partir do ano que vem para compor a futura região da Vila Nova Monte Cristo. A ideia do programa é sugerir estratégias para a criação de opções de áreas de lazer para as famílias de maneira planejada e em consonância com a sustentabilidade.

Cada município recebeu um caderno com tipologias e ferramentas que deverão ajudar no planejamento urbano e gestão, bem como soluções de engenharia que auxiliem as cidades a criarem projetos e espaços preparados para as mudanças climáticas severas pelas quais o mundo está passando.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, explicou que o programa é uma resposta às mudanças climáticas. “O material ajuda as cidades a se prepararem e a atenderem aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) para melhoria do ambiente, de maneira que as pessoas se sintam mais confortáveis, melhores e mais seguras. Estamos criando uma base de informações para construir projetos como o ‘Bairro Paulista’, que faz uma análise considerando drenagem, asfalto sempre com componente ambiental e borracha, praças de esporte para qualidade de vida da população, jardins de chuva, entre outros, sempre dentro de uma resiliência climática para os municípios”, afirmou aos presentes.

O chefe do Poder Executivo municipal agradeceu pelo convite e destacou que Suzano está aberta a novas ideias. “Programas como este reforçam o compromisso do governo do Estado com as cidades e o bem-estar da população. Agradeço ao governador Tarcísio e ao secretário Marcelo Branco pelo empenho e pela preocupação conosco. Faremos bom uso do programa”, finalizou Ashiuchi.