Suzano discute políticas públicas para a dança durante encontro em Brasília

Suzano foi um dos municípios convidados para participar do encontro “Dança é Política”, que foi organizado pelo Fórum Nacional de Dança e pela Fundação Nacional de Artes (Funarte) em Brasília, nesta terça e quarta-feira (02 e 03/09). A cidade esteve representada pela diretora de Cultura, Márcia Belarmino, que contribuiu com as discussões relacionadas ao aprimoramento de políticas públicas culturais implementadas no País.

Também participaram da atividade a presidente e o diretor executivo da Funarte, Maria Marighella e Leonardo Lessa, respectivamente; a secretária de Articulação Federativa e Comitês de Cultura do Ministério da Cultura, Roberta Martins; e os deputados federais Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho; Carlos Zarattini; Lídice da Mata e Jandira Feghali.

O encontro marca um momento político relevante, pois é voltado à criação da futura Diretoria de Dança da Funarte, que será estratégica para assegurar a continuidade, a regularidade e a institucionalidade das ações federais voltadas ao setor. Ao reunir gestores que trabalham diretamente com este tipo de atividade, busca-se avançar na formulação de proposições que possam subsidiar o desenho, os objetivos e o escopo de atuação.

Por isso, a programação incluiu mesas temáticas, grupos de trabalho e rodas de conversa com foco na construção coletiva de diretrizes estruturantes para a dança, reforçando as atribuições federativas, a cogestão das políticas para as artes e a ampliação da participação social. Foram debatidas políticas públicas setoriais voltadas à fruição e ao fortalecimento da dança no Brasil, promovendo um espaço de diálogo, articulação e cooperação entre representantes da sociedade civil, artistas, pesquisadores, educadores e gestores públicos.

As discussões se desenvolvem no contexto da Política Nacional das Artes (PNA), que está próxima de ser instituída por um decreto presidencial. Este mecanismo apresenta um conjunto de premissas, princípios, diretrizes e objetivos que deverão orientar o Estado brasileiro, assim como agentes e instituições artísticas da sociedade civil, na promoção do direito às artes e na sua proteção.

A diretora de Cultura afirmou que a magnitude do evento mostra a relevância das políticas destinadas à dança no País. “Buscamos contribuir com as discussões que têm relação com as melhorias para todos que atuam neste setor. Tivemos a oportunidade de estar perto de grandes profissionais do ramo, mostrando nossa visão quanto à implementação de novas políticas públicas”, declarou Márcia.