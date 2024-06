Suzano é contemplada com R$ 18,3 milhões para construção de creche e escola

Suzano conquistou R$ 18,3 milhões em investimentos por meio do Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (Painsp), que busca facilitar o repasse de verbas e apoio técnico à Educação nos municípios. A iniciativa garantirá uma nova creche na Vila Urupês e também uma escola estadual no Miguel Badra. A assinatura simbólica dos convênios pelo governador Tarcísio de Freitas ocorreu em solenidade oficial no Palácio dos Bandeirantes, na manhã desta quinta-feira (20/06), e contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi; do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado; e dos vereadores Pedro Ishi, Artur Takayama e Marcos Antonio dos Santos, o Maizena.

A nova creche da Vila Urupês deverá receber um investimento de R$ 4,3 milhões. Os recursos foram conquistados por meio da atuação do deputado estadual Marcos Damásio e do vereador Artur Takayama. Já a futura escola estadual do Miguel Badra terá um aporte de R$ 14 milhões, sendo uma demanda do vereador Maizena, com apoio do deputado André do Prado. Inclusive, o decreto estadual para este equipamento na região norte da cidade já foi assinado no dia 5 de junho, pelo governador Tarcísio de Freitas, e ambas as iniciativas são acompanhadas pelo vereador Pedro Ishi.

Durante o evento na capital paulista, o governador anunciou um investimento de R$ 150 milhões para 189 municípios paulistas por meio do Painsp. Os recursos serão utilizados para construção, reforma e ampliação de creches e escolas, implantação de quadras esportivas e cozinhas-piloto, aquisição de mobiliários, entre outros benefícios para a Educação.

O presidente da Alesp destacou a importância do projeto, principalmente para os municípios que têm dificuldades para investir em unidades escolares. “Esse programa é importante porque transfere recursos diretamente aos municípios para que eles façam as contratações. Sabemos que muitos não têm condições financeiras de implantar uma creche, por exemplo, e é aí que entra a parceria. Tem que haver essa integração para possibilitar que mães e pais tenham locais para deixar seus filhos”, discursou André do Prado.

Para o governador, a parceria é uma “oportunidade de ouro” para celebrar o avanço da Educação pública. “Precisamos ter foco na primeira infância e o Estado mais rico do Brasil ainda tem deficiência em creches. Estamos falando de 17 novas unidades, da ampliação da capacidade e mais vagas em 89 creches. Os pais que ainda não têm lugar para deixar seus filhos, passarão a ter. A creche é importante tanto para o município grande quanto para o pequeno. É na creche que você começa a moldar a criança para a sociedade. É um dia de celebração”, afirmou Tarcísio de Freitas.

Por fim, o prefeito agradeceu a parceria com o governo do Estado e ressaltou o esforço que Suzano tem empregado na construção de novas escolas e creches. “Só neste primeiro semestre comemoramos o aniversário de quatro equipamentos da nossa cidade, entregues em 2022, que ampliaram em 770 nossa oferta de vagas para a primeira infância. O trabalho tem sido intenso e, agora, conquistamos mais uma escola estadual e uma creche para o município. Agradeço ao governador, ao deputado André do Prado, ao deputado Marcos Damásio, aos vereadores Artur Takayama, Maizena e Pedro Ishi e a todos que fizeram parte desta luta conosco”, finalizou Ashiuchi.

Também participaram da solenidade desta quinta-feira o secretário de Estado da Educação em exercício, Vinicius Leiva; o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima; e o secretário de Estado de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab.